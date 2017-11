Ministerstwo Rozwoju podniosło prognozę wzrostu PKB na 2017 r. do 4,3 proc.

Resort podniósł również prognozę wzrostu spożycia ogółem w tym roku do 4 proc. z 3,9 proc. prognozowanych wcześniej (wobec 3,4 proc. w ubiegłym roku), natomiast prognozę wzrostu spożycia indywidualnego podwyższył o 0,8 pkt proc. w porównaniu do oczekiwań sprzed miesiąca - do 4,8 proc. (wobec 3,9 proc. w ubiegłym roku).

Z kolei prognoza wzrostu nakładów brutto na środki trwałe została obniżona do 3,7 proc. z oczekiwanych wcześniej 7,2 proc. (wobec 7,9 proc. spadku rok do roku w ubiegłym roku).

Ministerstwo zmieniło także prognozę dotyczącą średniorocznej inflacji konsumenckiej na ten rok - do 1,9 proc. z oczekiwanych miesiąc wcześniej 1,8 proc. (wobec 0,6 proc. deflacji w ubiegłym roku). Według najnowszych prognoz resortu, stopa bezrobocia na koniec tego roku ma wynieść 7,2 proc. wobec 7,4 proc. oczekiwanych miesiąc wcześniej.