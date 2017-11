Szyszko przekonuje, że Polsce nie grożą żadne kary. Zapowiada kolejne kroki ws. działań w Puszczy Białowieskiej

Jan Szyszko powiedział, że Polsce nie grożą żadne kary dotyczące wycinki w Puszczy Białowieskiej, ponieważ wykonujemy postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Wyjaśnił, że zgodnie z postanowieniem TSUE resort środowiska „przedstawi KE informację na temat działań w Puszczy Białowieskiej, mających zapewnić bezpieczeństwo publiczne”. – Uważamy, że działania w Puszczy Białowieskiej są w pełni zgodne z przepisami Unii Europejskiej – dodał. – Polska zawsze wykonywała i w przyszłości będzie stosowała się do orzeczeń TSUE – zaznaczył.

– Mamy 15 dni czasu na to aby odpowiedzieć na uwagi zawarte w tym wniosku i tego terminu dokonamy. Chcę również powiedzieć że główna rozprawa, rozpatrzenie skargi KE przeciwko RP odbędzie się 12 grudnia tego roku i na tej rozprawie oczywiście staniemy – mówił minister środowiska. – Nie grożą nam żadne kary i to jest wyraźnie zapisane we wniosku tymczasowym, który wczoraj otrzymaliśmy. Polska nie może być obciążona jakimikolwiek karami za działalność w przyszłości która nie może mieć miejsca gdyż Polska w 100 procentach wykonuje polecenia czy zalecenia KE zawarte we wniosku tymczasowym – dodał Szyszko.

20 listopada Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał natychmiastowe zaprzestanie wycinki Puszczy Białowieskiej. W przeciwnym razie Polska będzie musiała zapłacić 100 tysięcy euro kary dziennie.

TSUE już w lipcu wydał decyzję nakazującą przerwanie wycinki. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na nakaz wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej zwróciło uwagę na ogromne koszty tej decyzji. W piśmie skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości resort stwierdził, że zakończenie wycinki drzew spowoduje straty o wartości 3,2 miliarda złotych.