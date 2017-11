Anja Rubik z akcją #sexedpl zaproszona do ministerstwa edukacji. „Zapowiada się ekscytujące spotkanie”

„Dziewczynki bywają wypraszane z sali lekcyjnej, gdy nauczycielka mówi o penisie, a chłopcy, gdy mowa o miesiączce” – mówiła w wywiadzie dla tygodnika „Wprost” Anja Rubik, promując swoją kampanię społeczną #sexedpl. Wspólnie z artystami i celebrytami chce bez skrępowania uczyć najmłodszych Polaków o ich seksualności. Wśród ważnych jej zdaniem zagadnień są m.in. aborcja i antykoncepcja.

– Anję Rubik znam z telewizji – to piękna i słynna na całym świecie modelka natomiast samej akcji niestety nie znam – mówiła zapytana o akcję Anna Zalewska. Zapewniła, że zaprasza ją do MEN. – Oczywiście edukacja seksualna, która patrzy na dziecko przede wszystkim holistycznie i widzi nie tylko jego fizyczność, ale mówi o jego kształceniu do życia w rodzinie trwa w Polsce od 16 lat – stwierdziła minister przed zaproszeniem celebrytki.

O tym, że Anji nie będzie łatwo rozmawiać z minister Zalewską świadczą też słowa, w których polityk PiS zarysowała ramy przyszłej dyskusji. – Razem przeczytamy rozporządzenie i podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie – zapowiedziała. Prowadzący rozmowę dziennikarz w tym momencie nie wytrzymał i z uśmiechem na ustach skomentował, że „zapowiada się ekscytujące spotkanie”. Minister niezrażona kontynuowała swoją myśl. – Z ekspertami będziemy mogli pokazać, w jaki sposób małe dziecko między innymi przygotowuje się do dorosłego życia, do znajomości jego cielesności – mówiła.