Rafał Trzaskowski wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy

Kandydatem na wiceprezydenta stolicy będzie Paweł Rabiej, który wcześniej był prezentowany jako kandydat Nowoczesnej. Przewodniczący opozycyjnych partii nie wykluczyli, że w innych miastach też będą wspólnie wystawiać kandydatów. – Jesteśmy przekonani, że tak jak w Warszawie, wspólna praca, wspólni kandydaci, dają nową jakość i realizują oczekiwania nie tylko mieszkańców Warszawy, ale tych wszystkich, którzy oczekują, że Zjednoczona Opozycja może zatrzymać PiS – zaznaczył lider PO.

– Zjednoczona Opozycja może zatrzymać PIS w samorządach. Chcemy szerokiej, otwartej, obywatelskiej koalicji w sejmikach – mówił w trakcie konferencji prasowej Grzegorz Schetyna. – Dziś wchodzimy w nowy etap współpracy na rzecz Polski Samorządnej. Zaczynamy od Warszawy – wskazał lider Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący PO zaznaczył, że porozumienie jest szansą także dla niezależnych samorządowców.

– Dziś przechodzimy do konkretów. Są z nami Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej. To przykład zjednoczenia opozycji w mieście Warszawa. Chodzi o to, żeby miasto Warszawa było nasze, żeby wygrać. Dotyczy to także pozostałych miast wojewódzkich. Uzgodniliśmy takie porozumienie, żeby wybierać najlepszych kandydatów. Takich, którzy mają szansę na zwycięstwo, także do Sejmików. To moment, gdy Zjednoczona Opozycja staje się faktem – zaznaczył Ryszard Petru.

Przypominamy wywiad, którego Rafał Trzaskowski udzielił tygodnikowi „Wprost”.

