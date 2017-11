Gorąca dyskusja w Sejmie w sprawie zmian w ordynacji wyborczej. „Chcecie ukraść wybory Polakom” i „bolszewickie myślenie”

– Ten projekt ustawy ma zapewnić jak najwięcej i poszerzyć jak najwięcej swobód, gdy chodzi o udział obywateli w procesie wyborczym. Ma zagwarantować i wzmocnić pozycję radnych, spowodować by obywatele, którzy ufają często swoim samorządowcom mogli mieć jeszcze większy udział w swojej władzy, ma zagwarantować jawność i przejrzystość procesu wyborczego, także wprowadzić strukturalne zmiany, dzięki którym nie będzie można i nikt nie będzie mógł mieć wątpliwości co do tego, w jaki sposób proces wyborczy przebiega – mówił Łukasz Schreiber.

Poseł dodał, że „są to propozycje nie tylko kompromisowe, ale również takie, które zapewnią obywatelom pełną wiarę w to, jaki będzie wynik wyborczy” .

– Jest absolutną nieprawdą i fake newsem ze strony opozycji jakoby ta zmiana, w ten sposób przygotowana, by kadencję liczyć od 2018 r., była zaplanowana, aby to cofnąć w czasie, zaliczyć kadencje, które już zostały odbyte – mówił Łukasz Schreiber w Sejmie projekt PiS zmian m.in. w Kodeksie wyborczym. Schreiber podkreślił, że PiS, które proponowało dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast od dawna, ma liczne argumenty za tą zmianą. W jego ocenie przypisywanie takiego zamiaru projektodawcom jest „próbą manipulacji”.

Poseł Maciejewski z ruchu Kukiz'15 zaznaczył, że „ważnym aspektem wyborów są JOW-y, ponieważ tylko wtedy obywatele mają realną władzę” . Innego zdania jest poseł Horała z PiS, który powiedział, że „polskie samorządy stały się księstwami wójtów, burmistrzów i prezydentów” . Według polityka „podstawową wadą JOW-ów jest wypaczanie woli wyborców, a obecny kształt ordynacji wyborczej jest wprost krojony pod PSL” .

Do dyskusji włączył się również Sławomir Neumann z PO. – Likwidujecie JOW-y, które umożliwiały start niezależnym kandydatom. Zmuszacie tych ludzi do zapisywania się do partii politycznych. Zabieracie możliwość zabierania mandatów ludziom, którzy nie są od was zależni – tłumaczył. Zdaniem Neumanna "projekt ordynacji wyborczej jest antyobywatelski, upartyjnia samorządy". – Wybory trzeba umieć wygrać, a nie rozpisywać ordynację pod wygraną. Myślicie bolszewicko. Nie ważne kto i jak głosuje, ważne kto liczy głosy – dodał. – My będziemy gotowi do tych wyborów. Platforma i cała zjednoczona opozycja. Na tych warunkach które zaproponujecie. Będziemy do nich gotowi. Zaproponujemy miejsca na listach wszystkim tym niezależnym samorządowcom których wy chcecie się pozbyć z samorządami. Razem z tymi wszystkimi którzy chcą walczyć o niezależny samorząd pogonimy wam kota w wyborach samorządowych – mówił Sławomir Neumann.

– Panie pośle Schreiber, wiem, że pan dąży do takiego systemu, by w parlamencie mógł zasiadać ojciec, syn i syn syna. Nie słuchaliście obywateli. Gdzie były konsultacje? – zastanawiał się Paweł Kukiz. W ocenie polityka sposób procedowania ustawy jest skandaliczny, a PiS dąży do upartyjnienia PKW. – Partie polityczne zrobiły sobie ordynacji sposób na życie – dodał.

„ To zbójecka ordynacja i złodziejska ordynacja”

– Przedstawiony dzisiaj projekt ustawy o nowej ordynacji to projekt zbójeckiej ordynacji, która jest wyrazem waszych lęków i obaw. To wyraz lęków i obaw o to że kolos jest tak naprawdę na glinianych nogach. Jak przyjdzie do wyborów to prawda jak oliwa wypłynie na wierzch. Boicie się tych wyborów więc skroiliście ordynację pod siebie. Użyliście ją tak żeby ona była wygodna tylko dla jednej partii, dla partii PiS. To nie jest ordynacja na miarę Polski i Polaków. To nie jest ordynacja na miarę obywateli, małych ojczyzn. To ordynacja skrojona pod was. Chcecie skroić wyborom Polakom. To zbójecka ordynacja i złodziejska ordynacja. Chcecie ukraść wybory Polakom – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.