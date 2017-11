Anja Rubik odpowiada na zaproszenie Anny Zalewskiej. Minister zaprosiła modelkę do MEN

„Dziewczynki bywają wypraszane z sali lekcyjnej, gdy nauczycielka mówi o penisie, a chłopcy, gdy mowa o miesiączce” – mówiła w wywiadzie dla tygodnika „Wprost” Anja Rubik, promując swoją kampanię społeczną #sexedpl. Wspólnie z artystami i celebrytami chce bez skrępowania uczyć najmłodszych Polaków o ich seksualności. Wśród ważnych jej zdaniem zagadnień są m.in. aborcja i antykoncepcja.

Żebyśmy przestali się wstydzić

W środę 22 listopada na antenie RMF FM pytana była o akcję minister edukacji. – Anję Rubik znam z telewizji – to piękna i słynna na całym świecie modelka natomiast samej akcji niestety nie znam – przyznała Anna Zalewska i zaprosiła modelkę do MEN. – Razem przeczytamy rozporządzenie i podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie – zapowiedziała.

Anja Rubik na zaproszenie minister Anny Zalewskiej odpowiedziała w czwartek za pośrednictwem swoim profilu na Instagramie. „Bardzo ucieszyło mnie zaproszenie ze strony pani minister Zalewskiej do rozmowy na temat edukacji seksualnej w polskich szkołach. Podstawy programowe przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie znam doskonale. To właśnie one, a także dochodzące do mnie relacje na temat praktyki nauczania tego przedmiotu w polskich szkołach, skłoniły mnie do zainicjowania akcji #SexedPL” – pisze modelka i dodaje, że wspólnie z gronem ekspertów, zaangażowanych w prowadzoną przez nią kampanię, chętnie spotka się z Zalewską, aby porozmawiać na temat „niskiego poziomu świadomości seksualnej młodych Polek i Polaków, oraz roli i odpowiedzialności systemu edukacji w tym zakresie” .