Sejm za zaostrzeniem przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu

Nowelizację ustawy poparło 246 posłów, przeciwko zagłosowało 161, a 20 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z projektem, w gestii gmin będzie leżała możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu miedzy godziną 22 a 6 rano.

To jednak nie koniec zmian. Gminy będą mogły wprowadzić też inne regulacje dotyczące dostępności alkoholu. Chodzi m.in. o możliwość wprowadzenia limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, także tych do 4,5 proc. Kolejna sprawa regulowana przez nowelizację to maksymalna ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Będą o tym decyzdować na drodze uchwały władze samorządowe.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to także zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Będzie on obowiązywał generalnie, poza miejscami do tego przeznaczonymi. Rolą samorządów będzie wskazanie takich miejsc.