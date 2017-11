PO złożyła wniosek o wotum nieufności dla rządu. Politycy PiS komentują

– Składamy dzisiaj wniosek do laski marszałkowskiej ponieważ ta sytuacja która miejsce 11 listopada, wszystkie okoliczności związane z Marszem Niepodległości, to co działo się na samym marszu a także co było po nim, w jaki sposób zachowywali się ministrowie rządu Beaty Szydło instruuje i pozwala nam taki wniosek przygotować, opisać i uzasadniać właśnie w ten sposób – mówił Grzegorz Schetyna na konferencji w Sejmie. Lider PO dodał, że „potrzebna jest debata w parlamencie i wysłanie sygnału na zewnątrz, do naszych partnerów na arenie międzynarodowej, że nie zgadzamy się na skandaliczne hasła, że Polska potrafi dumnie obchodzić swoje najważniejsze święta” .

„Pan Schetyna ordynarnie kłamie”

Do wniosku złożonego przez Platformę Obywatelską odnieśli się podczas konferencji prasowej politycy PiS: Beata Mazurek i Ryszard Terlecki. – Grzegorz Schetyna bardzo się myli mówiąc że Polska jest ksenofobiczna, antysemicka czy rasistowska. Margines tego rodzaju wystąpień czy poglądów jest z pewnością w Polsce nieporównanie mniejszy niż we Francji, Niemczech czy innych krajach europejskich. To pomówienie które Polacy zapamiętają panu Schetynie. Pan Schetyna ordynarnie kłamie mówiąc że chcemy wyprowadzić Polskę z UE. Na ten wniosek o wotum nieufności można tylko wzruszyć ramionami – powiedział szef klubu PiS dodając, że inne ugrupowania opozycyjne nie podpisały się pod wnioskiem złożonym przez PO.

– Obronimy rząd premier Szydło ale ta debata będzie też doskonałą okazją do tego by jeszcze raz przypomnieć co dobra zmiana zrobiła przez dwa lata dla Polek i Polaków ale też będzie to okazja ku temu by przypomnieć Polakom jak przez 8 lat funkcjonowało państwo teoretyczne pod rządami PO i PSL – dodała Beata Mazurek.