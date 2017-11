Niemcy nielegalnie wwożą śmieci do Polski. „Zarabiają w ten sposób krocie”

Niemiecka rozgłośnia radiowa Berlin-Brandenburgia opisała sprawę nielegalnego wywozu śmieci do Polski. Największe składowisko znaleziono w gminie Czerniejewo koło Poznania, gdzie urzędnicy złapali niemieckiego kierowcę na gorącym uczynku. Na teren starego dworca trafiły części samochodowe, materace oraz plastikowe butelki. Śledztwo w tej sprawie prowadzą już wspólnie polska i niemiecka prokuratura.

Jak podaje Deutsche Welle, składowisko w Czerniejewie to nie jedyne tego typu miejsce w Polsce. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykrył w tym roku już osiem przypadków nielegalnego wwożenia śmieci z Niemiec do Polski. Na chwilę obecną nie wiadomo, ile dokładnie śmieci trafiło do Polski. Mimo tego, że cały proceder jest nielegalny, a służby celne i straż graniczna prowadzą regularne kontrole ciężarówek, nadal wielu kierowców pozbywa się odpadów w Polsce.

Nie pomogło nawet zaostrzenie kar. Za nielegalny wywóz śmieci grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności i do 80 tysięcy euro grzywny. Inspektorzy przyznają jednak, że cały proceder jest trudny do wykrycia, a dla zachodnich biznesmenów jest to opłacalny proceder, ponieważ zdeponowanie śmieci w Niemczech jest bardzo drogie.