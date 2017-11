Padła najwyższa wygrana w Eurojackpot w Polsce. Sprawdź wyniki losowania!

Eurojackpot to gra, której historia rozpoczęła się w 2006 roku. Spośród wszystkich międzynarodowych gier na świecie zrzesza największą liczbę krajów. Polska jest 18. państwem, które przyłączyło się do zabawy. W piątkowym losowaniu Eurojackpot wybrano następujące liczby: 11, 16, 18, 22, 43 oraz 7 i 8.

Te numery okazały się szczęśliwe dla jednego gracza. Pozwalają one bowiem na zgarnięcie 5 815 561, 60 złotych. Jest to druga wygrana drugiego stopnia w Eurojackpot, która została odnotowana w Polsce. Na chwilę obecną nie wiadomo, w którym regionie kraju padła wygrana.

Wcześniej 29 września w Łańcucie gracz wygrał również nagrodę drugiego stopnia o wartości ponad 2,5 miliona złotych. To nie koniec dobrych wiadomości dla graczy w Eurojackpot. W piątkowym losowaniu odnotowano również dwie wygrane po 25 tysięcy złotych. Ponadto, 19 tysięcy osób wygrało nagrodę podstawową w wysokości 29,9 złotych.

Na czym polega Eurojackpot?

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej - można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.



Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej - przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.



Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.



W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych. Te równe lub wyższe niż 10 milionów euro wypłacane są w euro (na życzenie gracza w złotówkach), a pozostałe w złotówkach. Warto podkreślić, że wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone w przypadku korzystnego kursu wymiany złotówek na euro.