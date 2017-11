Słynny „Atlas Kotów” trafił na aukcję. Jarosław Kaczyński zamieścił osobistą dedykację

Galeria:

Prezes PiS czyta "Atlas Kotów" w Sejmie

„Dla Przyjaciół zwierząt z bardzo szczerymi pozdrowieniami” - brzmi osobista dedykacja, jaką Jarosław Kaczyński zamieścił na pierwszej stronie wydawnictwa „Atlas Kotów. Dzikie i domowe”. Książka opatrzona podpisem prezesa PiS została w sobotę wystawiona na aukcję charytatywną, o czym poinformowano na oficjalnym koncie Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze.

Przypomnijmy, że o lekturze stało się głośno w piątek, gdy kamery uchwyciły Jarosława Kaczyńskiego, przeglądającego atlas podczas posiedzenia Sejmu. Nie od dziś wiadomo, że sam polityk jest właścicielem dwóch kotów. Kaczyński opowiadał o nich m.in. przy okazji recenzowania miniserialu politycznego „Ucho Prezesa”. Pytany o to, które sceny śmieszą go najbardziej, odparł: – Te, które dotyczą kota... Dostarczania mu ryb itd. Mleka, co jest całkowicie sprzeczne z faktami, jako że koty dorosłe mleka nie piją. Zresztą z kotem jest w ogóle wielkie nieporozumienie, bo ten rudy kot, który występuje w internecie jako mój, to nie jest mój kot – z uśmiechem skomentował Kaczyński. Jak wyjaśnił, sam ma dwa koty. – Jeden jest bury, to jest kocica, a drugi jest czarny i to jest kot – zdradził wówczas prezes Prawa i Sprawiedliwości.