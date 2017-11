Ściana deszczu na zachodzie kraju. Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W poniedziałek na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce spodziewane są opady deszczu. Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60km/h, południowo-zachodni. Meteorolodzy ostrzegają, że w Sudetach mogą wystąpić zjawiska fenowe – na Śnieżce porywy nawet do 100km/h.

Podobnie zapowiada się pogoda na wtorek. Na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce meteorolodzy spodziewają się poważnych opadów deszczu, a na Mazurach deszczu ze śniegiem. Poza tym na pozostałym obszarze kraju ma być pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni Celsjusza na Pogórzu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60km/h, południowy.

W środę okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem a na Suwalszczyźnie śniegu. Temperatura maksymalna w dzień od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.