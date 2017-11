Biegacze z Kenii w polskich maratonach. „To przypomina cyrk z żywymi zwierzętami”

W wielu biegach masowych, które odbywają się w całej Polsce udział biorą sportowcy z innych krajów. Ich obecność jest szczególnie zauważalna podczas biegów długodystansowych na dystansach maratońskich i półmaratońskich. W zawodach często startują czarnoskórzy biegacze m.in. z Kenii czy Etiopii. Z racji swoich uwarunkowań często zajmują oni pierwsze miejsca w zawodach. Wielu biegaczy zwracało uwagę na ten problem. Wygrana w maratonie czy półmaratonie oprócz satysfakcji sportowej wiąże się również często z nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi.

Polscy zawodnicy tłumaczą, że być może organizatorzy biegów powinni zmienić nieco sposób przyznawania nagród. – Nie mam nic do zagranicznych biegaczy, Polacy również wielokrotnie biorą udział w zawodach na całym świecie. Warto jednak zwrócić uwagę na problem, jakim jest start niektórych biegaczy w rywalizacji. Wiadomo, że niektórzy mają po prostu lepsze predyspozycje wynikające z budowy ciała. Jednak w ten sposób Polak, który trenuje równie ciężko nigdy nie będzie w stanie stanąć na podium. Dodatkowo, zawodnicy nie są badani pod kątem przyjmowania dopingu – tłumaczył anonimowo jeden z czołowych biegaczy.

„Zawodnicy przyjeżdżają by pracować i zarabiać”

Na problem zwrócił również uwagę świdnicki radny Dariusz Sienko związany z prawicą. Zadając pytanie podczas sesji Rady Miasta samorządowiec użył jednak dość niefortunnego sformułowania. – Co Pani prezydent zamierza zrobić, by powstrzymać proceder jakim jest udział Kenijczyków w imprezie współorganizowanej przez miasto? Zawodnicy Ci przyjeżdżają tu, nie by uczestniczyć w sportowej rywalizacji, ale by pracować i zarabiać. Startują w wielu imprezach, wszystko organizuje im manager, który potem bierze za to od nich pieniądze. To przypomina cyrk z żywymi zwierzętami, na którego występy miasto nie daje zgody – powiedział Sienko. Te słowa samorządowca wywołały oburzenie innych radnych. – Pan porównuje ludzi do zwierząt. To niedopuszczalne – zareagował Marcin Paluszek.