Jacht pary polskich żeglarzy odnaleziony. 67-latka uratowana, wciąż poszukiwany jest jej mąż

Para wypłynęła na początku listopada z Madery do Barbadosu, gdzie miała dotrzeć 24 listopada. Zaniepokojone brakiem kontaktu z rodzicami córki zawiadomiły polskie MSZ i media. Wiadomo, że we wtorek mąż 67-latki wypadł za burtę statku. Elżbieta Dąbrowny nie mogła mu pomóc, gdyż nie potrafi sterować jednostką.

W czwartek kobiecie udało się dodzwonić do córki. Po logowaniu telefonu, udało się ustalić aktualną pozycję jachtu. Jak się okazało, znajdował się on około 500 mil morskich na wschód od Barbadosu. Samolot odnalazł poszukiwaną łódź i obecnie 67-latka przebywa na pokładzie kontenerowca płynącego do Brazylii.

Los 74-letniego Stanisława Dąbrowny pozostaje nieznany. Jak mówi jego córka, wiadomo, że ma on ze sobą „żółte koło ratunkowe”. - Moja mama ma namiary, w którym miejscu mój ojciec wypadł z tego jachtu, także biorąc pod uwagę prąd, wody, prędkość z jakim taki człowiek się może poruszać, to jest około półtora węzła. Można obliczyć dokładnie, gdzie on mógłby się znajdować - mówi córka pary, Agnieszka.