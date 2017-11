Hitlerowiec z dzieckiem. Nowa odsłona muralu w Łomiankach budzi nowe kontrowersje

Przypomnijmy, poprzednia kompozycja na murze łomiankowskiego osiedla w zamierzeniu miała przedstawiać walczących powstańców warszawskiego zrywu z 1944 roku. Malunek do złudzenia przypominał jednak zdjęcie bandy SS-manów, dowodzonych przez Oskara Dirlewangera. Byli to zbrodniarze odpowiadający m.in. za rzeź Woli.

Po aferze zdecydowano się zamalować mural na biało. W piątek 24 listopada pojawiła się tam jednak kolejna kreacja, która wzbudziła jeszcze większe kontrowersje. Artysta uwiecznił dziecko-powstańca, przy którym stoi hitlerowski żołnierz i przykłada mu do głowy pistolet. W tle widoczne były ruiny miasta. – Ja sama byłam przerażona jak to zobaczyłam...a co dopiero dzieci – powiedziała jedna z mieszkanek Łomianek. – Kolejny esesman, szkoda słów – oburzył się inny z obserwatorów.

Autor muralu tłumaczył, że był tylko wykonawcą otrzymanych dyspozycji. Jak się okazało płynęły one od miejscowego radnego Pawła Słupskiego, choć w założeniu to mieszkańcy mieli decydować o treści kompozycji. Pomysłodawca zapytany, czy takie obrazy powinny być pokazywane w przestrzeni publicznej odpowiedział, że zdarzenia przedstawione na muralu miały miejsce podczas Powstania Warszawskiego. Dodał także, że jeśli komuś praca się nie podoba to nie musi tą ulicą chodzić, albo może się odwrócić i nie oglądać.

O sprawie poinformowano zastępcę burmistrza, który obiecał, że zajmie się sprawą. Po kontrowersjach, na muralu zniknęła ręka trzymająca pistolet przy głowie chłopca. Jaka kompozycja pojawi się na ulicy Jedności Robotniczej w przyszłości, nie wiadomo.

Kreacja wizualna malunku na Osiedlu Powstańców do złudzenia przypominała oprawę kibiców Legii Warszawa podczas meczu z zespołem FK Astana. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia. Kibice trzymali wówczas baner z hitlerowcem trzymającym broń nad głową chłopca. Napis u dołu głosił: „podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 000 ludzi, wśród nich tysiące dzieci”. Legia Warszawa została ukarana przez UEFA grzywną w wysokości 35 tysięcy euro, za oprawę meczu.