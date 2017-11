Nie tylko koty Kaczyńskiego. Premier Szydło opisała swoich czworonożnych przyjaciół. „Budujemy kocio-psi konsensus”

„W związku z #AtlasKotow pragnę nieśmiało dodać otuchy wszystkim właścicielom psów” – wpis o takiej treści opublikowała jedna z użytkowniczek Twittera. Dołączyła również zdjęcie premier Szydło z psem, które już od dłuższego czasu można było znaleźć w sieci. Szefowa rządu postanowiła odnieść się do tej publikacji i powiedzieć kilka słów więcej na temat swoich czworonożnych towarzyszy.

„Na zdjęciu Brita, towarzyszka mojej rodziny. Poza Britą mamy jeszcze 3 koty- Frankę, Pumę i Laurę. Od lat budujemy kocio-psi konsensus. Nie jest łatwo, ale dajemy radę” – napisała premier.

Galeria:

Prezes PiS czyta "Atlas Kotów" w Sejmie

W ostatnich dniach najważniejsze polityczne tematy zeszły na drugi, za sprawą książki „Atlas Kotów”, którą podczas posiedzenia Sejmu czytał Jarosław Kaczyński. Nie od dziś wiadomo, że sam polityk jest właścicielem dwóch futrzanych czworonogów. Kaczyński opowiadał o nich m.in. przy okazji recenzowania miniserialu politycznego „Ucho Prezesa”. Pytany o to, które sceny śmieszą go najbardziej, odparł: – Te, które dotyczą kota... Dostarczania mu ryb itd. Mleka, co jest całkowicie sprzeczne z faktami, jako że koty dorosłe mleka nie piją. Zresztą z kotem jest w ogóle wielkie nieporozumienie, bo ten rudy kot, który występuje w internecie jako mój, to nie jest mój kot – z uśmiechem skomentował Kaczyński. Jak wyjaśnił, sam ma dwa koty. – Jeden jest bury, to jest kocica, a drugi jest czarny i to jest kot – zdradził wówczas prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Słynny „Atlas Kotów”, w którym zaczytywał się 24 listopada Jarosław Kaczyński, został przekazany na aukcję. Książkę, opatrzoną autografem prezesa PiS, można nabyć na Allegro, a pieniądze z jej sprzedaży trafią do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.