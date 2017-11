„Wszyscy muszą odejść albo zakręcimy kurek”. Ultimatum Ministra Sportu do zarządu PZK

– Jestem przekonany, że członkowie zarządu PZK i prezes Banaszek zmienią zdanie, bo to jest zderzenie się ze ścianą, tu nie będzie żadnego kroku w tył ze strony ministerstwa – powiedział w programie „Jeden na jeden” Witold Bańka. – Dla dobra polskiego kolarstwa wszyscy muszą odejść i to jest nasze zdecydowane stanowisko – stwierdził minister. Zagroził także „definitywnym zakręceniem kurka” z finansami, w przypadku odmowy podania się członków zarządu do dymisji.

Skandal w PZK

W wywiadzie udzielonym dla serwisu sportowego Wirtualnej Polski, były wiceprezes Polskiego Związku Kolarskiego Piotr Kosmala ujawnił szokujące informacje na temat sytuacji w Polskim Związku Kolarskim. Rozmówca wyznał, że regularnie dochodziło do molestowania seksualnego zawodniczek, odnotowano także przypadek gwałtu. Ofiarami okropnych praktyk padały nawet osoby nieletnie. Pracownicy, którzy wiedzieli o sprawie, byli straszeni zwolnieniem. Zawodniczkom, w razie sprzeciwu, odmawiano udziału w ważnych imprezach sportowych. Według słów Kosmali, o sprawie wiedział prezes PZK Dariusz Banaszek, ale nie reagował.

Po wypłynięciu afery na jaw Minister Sportu i Turystyki wezwał do dymisji cały zarząd PZK. W przeciwnym wypadku, zapowiedział złożenie wniosku do Sądu Rejestrowego o zawieszenie władz i wprowadzenie kuratora. Sprawa trafiła do Prokuratury Krajowej. Jednocześnie, zarząd PZK opublikował oświadczenie, w którym odciął się od słów Piotra Kosmali.

