CBA w domu twórcy Muzeum II Wojny Światowej. Agenci tłumaczą, że „zajrzeli przy okazji”

Jak tłumaczy prof. Paweł Machcewicz, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie zastali go w domu, jednak rozmawiali z jego synem. Mieli mówić, że „byli w pobliżu i zajrzeli przy okazji”. „Po wylegitymowaniu, okazało się, że przyjechali specjalnie z Gdańska” – pisze twórca Muzeum II Wojny Światowej.

W związku z doniesieniami medialnymi oświadczenie w sprawie wydało CBA. Z kolei Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA poinformował w rozmowie z Onet.pl, że agenci prowadzili wczoraj „rutynowe czynności” w domu prof. Machcewicza.

Oświadczenie CBA

W oświadczeniu czytamy, że „były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dwukrotnie nie podjął wysłanych na adres domowy wezwań do stawienia się w prokuraturze w charakterze świadka”. „Prokuratura Okręgowa w Gdańsku pisemnie zleciła funkcjonariuszom CBA z Delegatury w Gdańsku ustalenie, czy przebywa on pod warszawskim adresem, pod który kierowane były niepodjęte wezwania oraz doręczenie Panu Machcewiczowi wezwania do stawienia się do Prokuratury w charakterze świadka” – czytamy dalej.

Podano, że funkcjonariusze wykonywali w Warszawie tego dnia czynności w innych prowadzonych postępowaniach. „Wykonując zlecenie prokuratury byli także w mieszkaniu Pana Pawła Machcewicza. Nie zastali wzywanego świadka, zostawili domownikom informację z prośbą o kontakt wzywanego z CBA po jego powrocie. To standardowe, codzienne działania każdej służby, funkcjonariuszy wykonujących swoje czynności służbowe” – zapewniono.