Schetyna spotka się z Lubnauer. „To jej kalendarz, kurz jeszcze nie opadł”

– Jesteśmy umówieni w przyszłym tygodniu (z Katarzyną Lubnauer – red.). To jej kalendarz, ona jest w ogniu ciągle, jeszcze tam kurz nie opadł do końca. Oni mają władze klubu, zarząd, itd. – podał Schetyna.

Grzegorz Schetyna mówił również o wspólnym kandydacie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta stolicy. – Jestem głęboko przekonany, że Rafał Trzaskowski jest najlepszym kandydatem na prezydenta Warszawy, ale też dlatego, że Warszawiacy mu najbardziej ufają i widzą go w tym miejscu. To też będzie na końcu ważne. Nie można wybierać osoby która jest nierozpoznawalna czy nie ma szans na wybór, mimo że ma dobrą legitymację partyjną – przekonywał. Na początku tygodnia Katarzyna Lubnauer przyznała, że w jej opinii lepszą kandydatką na prezydenta Warszawy byłaby Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Odnosząc się do obecnej politycznej sytuacji, Schetyna stwierdził, że już wcześniej mówił o „pełzającym zamachu stanu” i „dyktaturze”. – On pełzł, a zaczyna kroczyć. To taki wyraźny krok w kierunku odejścia od demokracji. Wierzę że wczorajszy dzień był symboliczny – powiedział.

– Propozycja jest taka: pięć tygodni przed wyborami komisarze wybrani przez PiS będą wskazywać okręgi wyborcze – mówił w TOK FM. Jak zaznaczył, "jeżeli nie zmobilizujemy milionów Polaków do pójścia na wybory samorządowe, to ich nie wygramy". – Wczoraj widziałem reakcje urzędników Kancelarii Prezydenta. Nie jestem optymistą – przekonywał.