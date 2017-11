Do Polski zawita zima. Wydano ostrzeżenia dla ośmiu województw

W ciągu kilkunastu najbliższych godzin do Polski zawita prawdziwa zima. Początkowo w nocy na terenie niemal całej Polski ma padać deszcz ze śniegiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w czwartek spodziewane są opady śniegu w południowej i centralnej Polsce. Przewidywany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. – Lokalnie nawet w województwie łódzkim do 15-tu centymetrów śniegu może przybyć, ale na południu kraju te opady są groźniejsze, ponieważ na południu województwa małopolskiego dziś w nocy, jutro w dzień i z czwartku na piątek przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 20 centymetrów – powiedziała synoptyk Małgorzata Tomczuk z Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW

.RCB ostrzega, że na drogach może być ślisko i niebezpiecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 4 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia dla ośmiu województw. Intensywnych opadów śniegu oraz złych warunków drogowych w najbliższym godzinach mogą spodziewać się mieszkańcy woj.: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podlaskiego.