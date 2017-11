Kukiz kpi z działań PiS. „Warto to przejść, by przeżyć upojne chwile w najnowocześniejszym w Europie pudle”

Czwartek to trzeci dzień, gdy sejmowa komisja zajmuje się prezydenckim projektem ustawy. Na pierwszy ogień poszła propozycja ws. Krajowej Rady Sądownictwa, obecnie posłowie debatują nad ustawą o Sądzie Najwyższym. „Większość ludzi zbulwersowanych jest tym, co od wczoraj dzieje się w Nadzwyczajnej Komisji ds Sądów ale mam też dziś (dla mnie) dobrą wiadomość! Żona będzie miała blisko, by mnie odwiedzać, gdy w obronie przed autorytaryzmem (który PiS nazywać będzie demokracją) zrobię jeden krok za dużo” – napisał na Facebooku Paweł Kukiz, zamieszczając informację o planach stworzenia w woj. opolskim najnowocześniejszego więzienia w Europie.

W dalszej części swojego posta polityk ironicznie skomentował to, jak według niego będzie wyglądało sądownictwo po wdrożeniu postulowanych przez partię rządzącą zmian. „O prawidłowy przebieg śledztwa przeciwko mnie w sprawie”zakłócania porządku publicznego„ dbać będzie prokurator z nadania PiS, o sprawiedliwy proces sędzia z PiS a w apelacji Przewodniczący z PiS i dwóch sędziów”niezależnych„ z nadania PiS-owskiego KRS. Małżonka jednego z nich będzie moim adwokatem z urzędu. Urząd wskaże członkinię Klubu Gazety Polskiej. Oczywiście w jednej i drugiej instancji świadkami w sprawie będą wieloletni działacze”Solidarności Walczącej„ i WiS a moją skargę nadzwyczajną rozpatrzą osobiście koledzy Piotrowicza z czasów PRL (obecnie gorący zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy za komuny tak naprawdę byli agentami Solidarności w PZPR)” – wyliczył Paweł Kukiz. Na koniec poseł spuentował: „Ale warto! Naprawdę, warto to przejść, by przeżyć upojne chwile w najnowocześniejszym w Europie pudle”

Paweł Kukiz zaapelował też do Patryka Jakiego, by zarezerwował dla niego celę od strony południowej. To wiceminister sprawiedliwości jest bowiem twarzą projektu, którego celem jest powstanie na Opolszczyźnie nowoczesnego więzienia. Osadzeni mieliby pracować w nim i zarabiać na swoje utrzymanie, co z kolei wpływałoby stymulująco na lokalną gospodarkę.