Koń-trener w nowym spocie Ministerstwa Zdrowia. Zachęca do profilaktycznych badań

O ostatniej kampanii Ministerstwa Zdrowia pisały media na całym świecie. Głównymi bohaterami filmiku uczyniono...króliki, które opowiadają o sposobach na posiadanie licznego potomstwa. Jeden z królików podkreśla, jak ważne jest zdrowe odżywianie, niekorzystanie z używek oraz prowadzenie aktywnego trybu życia. „Jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików” – mówi narrator.

Tym razem resort zdrowia w tamach akcji „Profilaktyka człowieku!” przygotował serię spotów, których głównym bohaterem jest...koń.

Ubrany w eleganckie ciuchy koń siedzi w skórzanym fotelu i wciela się w rolę trenera, coacha. Każdy chce mieć końskie zdrowie. Ty też - przekonuje z przekąsem bohater i zachęca do regularnych badań profilaktycznych oraz zdrowego stylu życia. Spoty są poświęcone m.in. układowi krążenia oraz układowi oddechowemu.

Kampania „Profilaktyka, człowieku!” skierowana jest do Polaków w wieku 18–35 lat, mieszkańców małych i dużych miast oraz wsi. Jej celem jest inspirowanie do zmiany nawyków, ograniczenia używek i przede wszystkim prowadzenia zdrowszego trybu życia. Jest on niezbędnym elementem profilaktyki chorób układu krążenia i układu oddechowego. Kampania organizowana jest w ramach programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. – To właśnie poprzez tę kampanię chcemy skłonić do badań profilaktycznych i zdrowego stylu życia, co może znacząco przyczynić się do zapobiegania chorobom lub pozwolić wykryć je wcześniej – tłumaczą organizatorzy akcji.

