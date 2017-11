Rodzice skatowali 2-miesięczne dziecko. Stwierdzono u niego krwawienie do mózgu

Lekarz z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, który badał niemowlę, stwierdził liczne zasinienia oraz zestarzałe złamania kości udowej, podudzia, przedramienia oraz żeber i obojczyków. U 2-miesięcznego dziecka stwierdzono również krwawienie do mózgu. Niemowlę trafiło do szpitala 26 listopada, po zawiadomieniu pogotowia ratunkowego przez rodziców. Informacja o możliwym maltretowaniu dziecka przez opiekunów jeszcze tego samego dnia została przekazana do prokuratury.

27 listopada rodzice zostali zatrzymani przez policję. Są to 32-letni Robert H. i 26-letnia Milena W. Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza zabezpieczyła dokumentację medyczną, dotyczącą porodu oraz leczenia dziecka. Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uznali, że obrażenia sugerują stosowanie przemocy wobec niemowlęcia. 29 listopada rodzice stanęli przed sądem i usłyszeli zarzuty znęcania się nad dzieckiem.

Oskarżeni nie przyznali się do winy, zastosowano wobec nich trzymiesięczny areszt. Sąd wydał także postanowienie o niewydawaniu dziecka rodzicom przez szpital. Skatowane niemowlę będzie przebywać pod opieką lekarzy, do czasu podjęcia dalszych decyzji.