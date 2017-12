Trzy duże banki będą zwracały klientom opłaty za konta i karty

UOKiK poinformował, że ocenił, iż trzy duże banki: Euro Bank, Bank Handlowy i Bank Ochrony Środowiska informowały klientów o zmianach opłat wykorzystując do tego celu „kanały nieposiadające cech trwałego nośnika lub nie wskazując konkretnych podstaw prawnych zmian” . Pod kątem podobnych praktyk łącznie zbadano 18 banków. Zastrzeżenia UOKiK dotyczą tego, że wewnętrzne systemy e-bankowości - za pośrednictwem których rozsyłane były do klientów informacje o zmianach warunków umowy - stosowane przez: Euro Bank i Bank Ochrony Środowiska nie posiadają obecnie „cech trwałego nośnika” .

Prezes UOKiK przypomniał, że przepisy dyrektywy o usługach płatniczych, która reguluje tematykę trwałego nośnika obowiązują od 2007 r., sektor finansowy miał więc dużo czasu na dostosowanie się do przepisów. Podkreślił, że stanowisko Urzędu potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. – Nie chcemy powrotu do listu w kopercie. E-bankowość jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów informowania o zmianach. Jednak musi spełniać cechy trwałego nośnika. Czyli informacje muszą być przechowywane w niezmienionej postaci, przez odpowiedni czas, bank nie może ich usuwać – powiedział Niechciał.

Co przysługuje klientom?

Ponadto, klienci nie znali podstawy prawnej oraz okoliczności, które miały wpływ na decyzje banków o wprowadzaniu zmian. Przez to z kolei nie mogli określić, czy zmiany te są zgodne z prawem i zawartą umową. Zdarzało się, że w piśmie bank odsyłał klienta jedynie do ogólnego paragrafu w umowie. – Nie nakładaliśmy kar finansowych, ponieważ banki zobowiązały się do zmiany praktyk. Łączna wartość odszkodowania dla klientów może wynieść nawet ok. 80 mln zł. Klienci otrzymają od banków informacje o tym, jak mogą skorzystać z rekompensaty – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

Konsumenci, w zależności od banku, będą mogli np. za darmo korzystać z bankomatów, bezpłatnych powiadomień sms, dostaną zwrot nadpłat. O szczegółach poszczególne banki poinformują klientów w osobnej korespondencji. W przypadku eurobanku i BOŚ Banku konieczne będzie pojawienie się w placówce bankowej i podpisanie aneksów do umów.