Oryginalna flaga tzw. Państwa Islamskiego na aukcji na Allegro? „Materiał nadal pachnie wojną”

Użytkownik podający się za przedstawiciela grupy „Gniew Eufratu” , która rzekomo walczy w Syrii z dżihadystami z tzw. Państwa Islamskiego, zaoferował na jednej z aukcji na portalu Allegro flagę ISIS. Z opisu aukcji wynikało, że jest to autentyczna flaga, która została zdobyta w 102. dniu walk o wyzwolenie Ar-Rakki spod panowania dżihadystów. Oferent twierdził, że „przedmiot został wyciągnięty z kwatery dowódcy frontu Zachód” .

„Sztandar jest w stanie niezmienionym od momentu »wyzwolenia« go. Materiał nie był prany ani czyszczony. Nadal pachnie wojną. Flaga zachowała się w stanie identycznym do tego, kiedy była ściągana w ar-Racce. Nie trzeba chyba dodawać, że wartość historyczna czy kolekcjonerska oryginalnych barw ISIS jest nie do wycenienia” – napisano w opisie licytacji. Autor aukcji twierdził, że zdobyte pieniądze przeznaczy na wsparcie akcji Szlachetna Paczka. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut przedmiot osiągnął cenę 4500 złotych.

Administratorzy portalu Allegro usunęli aukcję z serwisu.