Polski żołnierz będzie bił rekord świata. Tak głęboko jeszcze nikt nie nurkował

Zejście na głębokość aż 340 metrów – to cel młodszego chorążego Sebastiana Marczewskiego, instruktora nurkowania i żołnierza 3 Batalionu Inżynieryjnego z Niska. Wojskowy zwraca uwagę, że największym wyzwaniem w tym przypadku nie jest wbrew pozorom samo nurkowanie. Sztuką będzie czynność zupełnie odwrotna, a mianowicie wynurzanie się.

– Zejście na taką głębokość trwa około 20 minut, ale już wynurzanie nawet 17 godzin, żeby uniknąć choroby dekompresyjnej. Wyzwanie dla organizmu jest ogromne – tłumaczył na antenie TVP Info rekordzista świata wśród funkcjonariuszy służb mundurowych. W lipcu tego roku mł. ch. Sebastian Marczewski zanurzył się już na głębokość 240 metrów we włoskim jeziorze Garda. Nowy rekord będzie chciał pobić w tym samym miejscu. Posłuży mu do tego aż 9 butli z tlenem, które będą na niego czekać przyczepione do liny i zanurzone w wodzie.