Rzepliński apeluje do Andrzeja Dudy i mówi o „wykastrowanych” projektach. Zdecydowana reakcja rzecznika prezydenta

– Jest jeszcze czas do drugiego czytania, że może wycofać te projekty. I robota się powinna zacząć od początku – mówił Andrzej Rzepliński odnośnie prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. – Te projekty zostały wykastrowane z istoty. Przywrócone zostały różne rzeczy, dla których prezydent zawetował te ustawy i zajmował bardzo twarde stanowisko. Myślę, że w tej sytuacji nie ma wyjścia. Będzie musiał wycofać obydwa te projekty – dodał były prezes TK.

Łapiński odpowiada Rzepińskiemu

Do tych słów odniósł się rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński, który w rozmowie z dziennikarzem RMF FM podkreślał, że prezydent nie posłucha apeli i na razie nie wycofa z Sejmu swoich projektów. – Z całym szacunkiem dla pana profesora Rzeplińskiego. Nie jest on ani ministrem, ani doradcą prezydenta – mówił. Łapiński stwierdził, że to nie jest kwestia, czy prezydent jest zadowolony z tego, co dzieje się z projektami jego ustaw, ale czy zostały spełnione pewne warunki prezydenckie. – Jeśli prezydent uzna na koniec ustaw, że tak, to nie będzie problemu – uciął rzecznik.