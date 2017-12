Cavaliada Poznań 2017. Podsumowanie drugiego dnia zmagań na dużej arenie

Litwin pierwszy w średniej rundzie

Andrius Petrovas z Litwy na wałachu GIGOLLO zajął pierwsze miejsce w dwufazowym konkursie średniej rundy o nagrodę IDEAExpo.Drugi był Niemiec Carsten Titsch na ogierze UGAULIN DU BOSQUETIAU. Trzeci na podium znalazł się Rodrigo Giesteira Almeida na klaczy ISOLDE VD HEFFINCK. To już drugi sukces portugalskiego zawodnika podczas Cavaliady w Poznaniu. Wygrał też pierwszy konkurs w ramach małej rundy.

Niemiec najlepszy w dużej rundzie

W pierwszym konkursie dużej rundy na punkty i czas (145 cm) o nagrodę OVER HORSE, pod patronatem portalu tylkoskoki.pl pierwsze miejsce zajął Stephi De Boer na koniu Facebooku 2. Drugie miejsce zajął Jarosław Skrzyczyński na Quintella, natomiast na trzecim Holder Wulschner naBSC CHA CHA CHA.

Piotr Mazurek najlepszy w powożeniu

Piotr Mazurek zwyciężył w pierwszym konkursie w ramach Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi o nagrodę KIA Delik, pod patronatem portalu driving.pl. jego czterokonny zaprzęg składał się z Jaśminy, Blizarda, Inwencji i Pelop.

Na drugim miejscu uplasował się team Bartłomieja Kwiatka a na trzecim Adriana Kostrzewy.

Polak i Niemiec równi w potędze skoku

Niemiec Carsten Titsch i Polak Paweł Jurkowski zwyciężyli ex aequo w konkursie potęgi skoku, o nagrodę Międzynarodowych Targów Poznańskich, pod patronatem Horse&Business Magazine Obaj pokonali mur wysokości 200 cm.

Jurkowski startował na wałachu FOR ME 18. Titsch na dwunastoletnim ogierze OREAL DES ETAINS Z. W konkursie wystartowało 11 par. Do rekordu Cavaliady w konkursie potęgi skoku to zabrakło 20 cm.

Jarosław Skrzyczyński pierwszy w średniej rundzie

Reprezentant Klubu Agro-Handel Śrem Jarosław Skrzyczyński na klaczy QUINTELLA wywalczył pierwsze miejsce w konkursie średniej rundy o nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko. Drugi był dziewiętnastoletni Adam Grzegorzewski na wałachu OKARINO. Trzecią pozycję zajął Kaya Lüthi ze Szwajcari na koniu CARAMIA 25. Konkurs był rozgrywany na punkty i czas. Do pokonania było 11 przeszkód o wysokości 140 cm. 84 konie z 89 zgłoszonych, ukończyły konkurs.

Skrzyczyński pierwszy również w konkursie zaliczanym do Rankingu FEI Longines

Aktualny mistrz Polski Jarosław Skrzyczyński na klaczy CHACCLANA został również zwycięzcą drugiego konkursu w ramach dużej rundy. Dalej znaleźli się Belg Christophe Vanderhasselt na IDENTITY VITSEROEL oraz Niemiec Christian Kukuk na LIMONCHELLO NT.

Zawodnicy pokonywali przeszkody o wysokości 150 cm. Konkurs odbywał się o nagrodę firmy Andrewex, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Był zaliczany do prestiżowego Rankingu FEI Longines oraz Rankingu Cavaliada Tour.

Znamy najlepszego poznańskiego wkkwistę!

Mateusz Kiempa na karym wałachu LASSBAN RADOVIX zajął pierwsze miejsce w konkursie WECHTA Eventing Tour. Drugi był Jakub Kreft na CORRNERO, trzecia Joanna Pawlak na koniu FANTASTIC FRIEDA.

Konkurs w Poznaniu był pierwszym w cyklu Halowy Puchar Polski WKKW. Konkurs był rozgrywany o nagrodę firmy WECHTA, pod patronatem Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego. Zmagania podczas CAVALIADY zostały oficjalnie autoryzowane przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI) i są rozgrywane w ramach konkursów międzynarodowych.

Adrian Schmid wygrał konkurs VENUS kontra MARS

Widzowie, którzy odwiedzili wieczorem Międzynarodowe Targi Poznańskie byli świadkami prawdziwej wojny płci. Drugi dzień Cavaliady zakończył widowiskowy konkurs Venus vs Mars, w którym jeźdźcy i amazonki ścigali się między sobą niczym w Formule I. Na dwóch identycznych parkurach kobiety rywalizowały z mężczyznami. W konkursie wzięło udział 16 zawodników i zawodniczek z Austrii, Niemiec, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji i Polski. W finale znaleźli się jednak dwaj mężczyźni - Bartosz Adamus na wałachu FONTAINE BLUE CKV i Adrian Schmid na siwej klaczy CASCADA 38. Szwajcar okazał się lepszy.

