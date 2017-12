26 lat Radia Maryja. Prezydent gratuluje słuchaczom i twórcom toruńskiej rozgłośni

„Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu, przybyłym do Torunia na obchody 26. rocznicy powstania Radia Maryja, a także słuchaczom i telewidzom zgromadzonym przy odbiornikach. Z okazji dzisiejszej uroczystości składam gratulacje i wyrazy najwyższego uznania wszystkim, którzy wytrwałą dobrą pracą współtworzą to wspaniałe dzieło” – zaczął swój list Andrzej Duda.

„Chcę bardzo podziękować za Państwa codzienne wysiłki, które przynoszą błogosławione owoce, umacniając nasz naród w wierności chrześcijańskiemu i patriotycznemu dziedzictwu. Uważam, że misja pełniona przez toruńską rozgłośnię, a także powstały dzięki niej „Nasz Dziennik”, przez Telewizję Trwam oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej stanowi ogromnie ważny wkład w budowanie silnej, nowoczesnej Rzeczypospolitej” – pisał dalej.

„Poprzez swoją działalność umacniają Państwo żywe więzi łączące Polaków w kraju i Polonię zagraniczną, jednocząc naszą wspólnotę wokół wartości, które stanowią jej fundament. Za szczególnie cenne uznaję to, że Radio Maryja buduje poczucie odpowiedzialności rodaków za sprawy Ojczyzny i skutecznie zachęca obywateli do angażowania się w życie publiczne Polski. W Państwa działalności doskonale widoczna jest też postawa głębokiego szacunku dla bliźnich. Jej wyraziste i piękne świadectwa dostrzegam zarówno w docenianiu i promowaniu oddolnych inicjatyw, podejmowanych przez różne organizacje i środowiska społeczne, w tym nawet tworzone przez dzieci, jak również w konsekwentnym otwieraniu przestrzeni medialnej dla publiczności” – podkreślał prezydent.

„Umożliwiając zwykłym Polakom udział w rozmowach na antenie, Radio Maryja stało się głosem zwykłych ludzi w polskich domach. Kiedy inni o demokracji wiele mówili, Państwo w praktyce wprowadzali jej zasady w przestrzeni mediów. W czasach transformacji jako jedno z nielicznych mediów umożliwiało wyrażanie opinii krytycznych i wskazywanie na rażącą nieraz krzywdę i niesprawiedliwość wprowadzanych w naszym kraju przemian gospodarczych i ustrojowych. Dzięki temu Polacy mogli się poczuć już nie przedmiotem reform wprowadzanych bez pytania ich o zdanie, lecz prawdziwym podmiotem i celem polityki, jaką powinny prowadzić władze państwowe” – zwracał uwagę.

„Historia dowiodła, że 26 lat temu twórcy radia dobrze rozpoznali istotne potrzeby i bolączki kraju oraz drogi prowadzące do pełnej wolności, suwerenności i nowoczesności. To, że dzisiaj możemy prowadzić naprawę państwa, budować silną, bezpieczną, sprawiedliwą i intensywnie rozwijającą się Polskę, w znacznej mierze stanowi zasługę tej wspaniałej wspólnoty, zgromadzonej wokół Radia Maryja. Za to wszystko jako Prezydent Rzeczypospolitej z serca dzisiaj dziękuję i życzę Państwu wielu kolejnych wielkich sukcesów w służbie Bogu i Ojczyźnie. Szczęść Boże!”- zakończył.