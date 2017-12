Siostra Krystyny Pawłowicz o powodach zbiórki dla Kijowskiego: Urzekła nas jego uczciwość

– Mateusz organizował nas przez ostatnie dwa lata do walki o praworządność, był wszędzie z nami. Jego doba to nie 24 a 48 godzin. Nikt z nas nie poświęcał tyle czasu, aby walczyć o demokrację. On ma charakter lidera i to jest właśnie to, co nas pociągnęło. Pociągnęła nas też jego uczciwość i zaangażowanie. On ma charakter społecznika i teraz, ponieważ jest w trudnej sytuacji, i gdy zaczęła rządzić „dobra zmiana”, Mateusz stracił miejsca pracy i możliwość zarobkowania – dodała Elżbieta Pawłowicz.

Inicjatorka zbiórki dla byłego lidera KOD odpowiedziała również na zarzuty, że „Kijowski mógłby pójść do pracy, bo jest niskie bezrobocie” . – Mateusz nie może pracować w Polsce, bo nie chce narażać osoby, która ewentualnie by go zatrudniła. Obawia się, że zaraz pojawiłyby się w tym przedsiębiorstwie niezliczone kontrole urzędowe – tłumaczyła Pawłowicz. – Nam chodzi o to, żeby nadal był naszym liderem i nas jednoczył. Razem możemy więcej, na razie jesteśmy w małych grupach i bardzo dobrze, że działamy. Ale może, gdy Mateusz zostanie z nami, ponownie to wszystko zjednoczy, dlatego zaproponowałam, że zaangażuje się na pełen etat społecznego działania i te jego uzdolnienie i cechy chcemy wykorzystać stąd pomysł tej zbiórki – powiedziała. Siostra posłanki PiS zapowiedziała również stworzenie fundacji, której celem byłaby pomóc osobom, które straciły pracę bądź obniżył się ich poziom życia z powodu zaangażowania w walkę o demokrację.