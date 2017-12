Policjant zginął na służbie. Trwa zbiórka pieniędzy dla jego rodziny

Policjant zginął w nocy z soboty na niedzielę podczas akcji w miejscowości Wisznia Mała. Doszło tam do włamania do bankomatu, a funkcjonariusze, którzy interweniowali, zostali ostrzelani z broni maszynowej przez jednego ze sprawców. Podczas akcji śmiertelnie ranny został jeden z antyterrorystów, a trzech innych policjantów zostało rannych.

– Procedury nakazywały nam, aby tam na miejscu byli właśnie ci policjanci, którzy są najlepiej przygotowani do zatrzymywania osób niebezpiecznych. Te czynności były przeprowadzane, jak wykazuje wstępna analiza, prawidłowo. Gdybyśmy mieli do czynienia ze złym rozpoznaniem, to tam pojechaliby po prostu policjanci, którzy pełniliby służbę patrolową w danym rejonie – komentował rzecznik Komendy Głównej Policji.

– Policjanci, którzy tam pojechali, byli wyposażeni w stu procentach jak wszyscy antyterroryści na świecie. A nasz kolega, który zginął, miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Pociski przeszły przez tę kamizelkę, bo to jest siła rażenia broni automatycznej – dodał rzecznik.

W związku ze śmiercią policjanta, głos zabrali ministrowie oraz szefowa rządu. Premier Beata Szydło poinformowała na Twitterze, że podjęła decyzję o przyznaniu rent specjalnych dla żony i dzieci funkcjonariusza.

Niezależnie od tego prowadzona jest zbiórka, którą zainicjowali poicjanci. "Mariusz osierocił dwoje małych dzieci w wieku 8 i 12 lat, które pozostały pod opieką matki. Kolejnych trzech funkcjonariuszy odniosło rany i została im udzielona pomoc medyczna. W związku z powyższym, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego podjęło decyzję o objęciu ochroną prawną wszystkich policjantów z garnizonu dolnośląskiego, biorących udział w działaniach oraz o rozpoczęciu akcji koleżeńskiej zbiórki na rzecz rodziny tragicznie zmarłego funkcjonariusza" – czytamy w komunikacie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.

Oto numer rachunku, na który należy wpłacać pieniądze:

Konto PKO B P 87 1440 1156 0000 0000 1172 5748

z dopiskiem”Pomoc rodzinie Mariusza”