Były dyrektor BGN: Rozmawiałem z Gronkiewicz-Waltz o fałszerstwach ws. Noakowskiego 16

Komisja weryfikacyjna w dniach 4-5 grudnia bada sprawę zwrotu kamienicy przy Noakowskiego 16. – Jestem pewien, że akta ws. kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 trafiły do Hanny Gronkiewicz-Waltz – powiedział przed komisją weryfikacyjną Marcin Bajko. Stwierdził, że do prezydent Warszawy docierały informacje o problemach lokatorów. – Rozmawiałem raz przez telefon z Andrzejem Waltzem na temat Noakowskiego 16. Prawdopodobnie przed referendum w Warszawie. Nie pamiętam czy ja dzwoniłem czy on czy pani prezydent przekazała słuchawkę – dodał.

Przypomnijmy, że Gronkiewicz-Waltz odmówiła składania zeznań przed komisją weryfikacyjną. Prezydent Warszawy poinformowała, że odmówi składania zeznań z uwagi na fakt, że sprawa dotyczy majątku jej męża. – Chcę zakomunikować, że z pewnością przez najbliższe dni będą państwo świadkami oskarżania mnie za decyzję wydaną z upoważnienia Lecha Kaczyńskiego. Po raz kolejny powtarzam, bo część mediów to pomija, że decyzja w sprawie Noakowskiego 16 została wydana w 2003 roku, jak mniemam, po bardzo dokładnym sprawdzeniu wszystkich dokumentów przez urzędników Lecha Kaczyńskiego – wyjaśniła prezydent.