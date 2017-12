Andrzej Duda wygłosił orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym. „Ducha narodu łatwo zatruć fałszywą ideologią”

15:45 - Historia nie ukończyła przecież biegu na 1918 roku. Za nami cały wiek zmagań o wolność i niepodległość. Przed nami następne stulecie. Przed nami i w naszych rękach Polska kolejnego stulecia - mówił prezydent. - Wiem, jestem przekonany, że potrafimy działając razem, uczynić ją wielką. Jestem przekonany, że będziemy z niej dumni. Boże błogosław Polsce wolnej, suwerennej. Boże błogosław Polakom w Polsce i na całym świecie - zakończył swoje orędzie prezydent Andrzej Duda. 15:43 Prezydent mówił o czasie po zaborach. - Mimo wszystkich różnic, nikt nie miał wątpliwości, że to jest właśnie Polska - wyjaśnił. 15:41 https://twitter.com/prezydentpl/status/938054918589636608 15:40 - Spory, często wychodzące poza granice naszego kraju, nie budują pozycji naszej ojczyzny. Powodują przede wszystkim strach i agresję. Pamiętajmy, że walka o odzyskanie niepodległego państwa nie byłaby potrzebna, gdyby nie katastrofa zaborów - przypomniał. - Jeżeli będziemy razem, będziemy wspólnotą dojrzałą - dodał. 15:37 - Szczególnie leży mi na sercu to, że stulecie niepodległości to najlepsza szansa na odbudowanie wspólnoty narodowej. Bez tego nie zbudujemy silnego państwa. Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje. Historia świata dostarcza wielu na to dowodów. Miejmy świadomość, że patriotą jest każdy, kto niesie w sercu dobro ojczyzny, bez względu na poglądy - podkreślał Duda. 15:35 - Potrzebujemy przede wszystkim dobrego ducha, sprawiającego, że rzeczywiście chcemy trwać, jako jeden naród. Ducha narodu łatwo zatruć fałszywą ideologią - mówił.



https://twitter.com/prezydentpl/status/938055344835694592 15:34 Zapowiedział, że powinna zostać zmieniona konstytucja w drodze referendum. - Zadbajmy o to, żeby procedury wyborcze były transparentne, od tego zależy jakość naszej demokracji w przyszłości. Musimy też sprawić, aby obliczem naszego państwa były sprawiedliwe, sprawne sądy i urzędy. Obywatel powinien wiedzieć, że państwo jest mu bliskie, sprawiedliwe, ale jednocześnie budzące szacunek - dodał. 15:32 - Musimy też postawić na jakość i skuteczność służb dyplomatycznych. Potrzebujemy sił zbrojnych. Potrzebujemy wojska o bardzo wysokim morale. Armii, która wie, że ma mocne oparcie w strukturach państwa, że wszelkie jej potrzeby będą wypełniane na czas. Pora na państwo służące wszystkim obywatelom, na pełną równość wobec prawa, bez względu na poglądy, pochodzenie. Czas na bezwzględne przestrzeganie postaw obywatelskich. Pora na dobre prawo - podkreślił prezydent i dodał, ze władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza powinna być jasno określona. 15:29 - Ten wielki jubileusz nie może być zwrócony tylko ku przeszłości. To wielka okazja, aby spojrzeć na nas samych. Na naszych oczach kształtuje się Polska kolejnego stulecia. Uważam, że pojęcia niepodległości, suwerenności i demokracji, muszą być wciąż wypełniane treścią - mówił. 15:28 Zapowiedział, że będzie brał udział w uroczystościach, których inicjatywy pojawiają się w Polsce. - W nadchodzących miesiącach chce być szczególnie ze swoimi rodakami. Obwieścimy światu, że mimo wszelkich różnic, wciąż tworzymy naród. W ten sposób dołączymy do tych, którzy tworzyli i utrwalali naszą historię - zaznaczył. 15:26 - Chcę jednak podkreślić, że te wielkie, wspaniałe nazwiska, to początek listy osób, które przyczyniły się realnie do odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyczynili się do tego też cisi bohaterowie naszych historii sąsiedzkich i rodzinnych. Wielkie kroniki o nich milczą - mówił. 15:25 - Drodzy rodacy, wymienionym tu mężom stanu zawdzięczamy nie tylko niepodległość, suwerenność. otrzymaliśmy od nich lekcję patriotyzmu - zaznaczył prezydent. Duda poinformował, że w nadchodzącym roku będę uczestniczył w wielu uroczystościach i zapowiedział, że wręczy Order Orła Białego, tym z wymienionych przez niego podczas orędzia, którzy jeszcze nie dostąpili tego wyróżnienia. 15:23 Prezydent wspomniał także Wincentego Witosa. - Zapisał się w naszych dziejach, jako najwybitniejszy przywódca ruchu ludowego i człowiek, który poświęcił i wycierpiał wiele dla sprawy wolności - zaznaczył. 15:22 https://twitter.com/prezydentpl/status/938049226843590656 15:21 https://twitter.com/prezydentpl/status/938050311461142528 15:20 Prezydent wspomniał także o Dmowskim. - Mówił: "Silne państwo polskie potrzebne jest nie tylko nam (...) Nie mniej jest ono potrzebne do utrwalenia pokoju (...)". Jakże ta diagnoza w niczym nie utraciła dziś swojej aktualności - stwierdził Duda. 15:17 - Suwerenna niepodległa Rzeczpospolita. Wolne polskie państwo. Dlatego dzisiaj w 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego oddajemy hołd człowiekowi o wielkiej odwadze i sile charakteru. Polityka, który mówił: "Chcemy Polski niepodległej" - mówi Duda. 15:16 - Nikt już nie pamięta nazwisk parlamentarzystów z okresu międzywojnia. Pozostała pamięć o tych, którzy swoją wiedzą, rzetelną pracą zasłużyła na miano mędrców narodu - podkreśla. - To o nich myślimy teraz z wdzięcznością i podziwem. To w ich przemyśleniach widzimy źródło inspiracji, dumy i nadziei - zaznacza prezydent. 15:15 - Nadeszła pora, aby istotą naszego życia politycznego przestało być walką plemion. Czas na rozmowę pomiędzy depozytariuszami dobra, którym jest nasze wspólne, niepodległe państwo. Polska nie jest niczyją własnością, my jesteśmy tylko jej sługami - mówi Andrzej Duda. - Dość wmawiania, że nie stać nas na własne, suwerennie wyznaczane aspiracje! Nadeszła pora, by istotą życia przestał być wyniszczający konflikt plemion politycznych - wskazał. 15:14 - Warto w tym miejscu przytoczyć słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które wygłosił w 2010 roku. Powiedział: "Mój przekaz na dziś to polskie państwo" (...). Nawiązując do tych słów, chce dziś bardzo mocno powiedzieć, jubileusz odzyskania niepodległości, odrzućmy wpajany nam od lat wstyd do naszej narodowej tożsamości. Dosyć poczucia zależności, dość wmawiania, że nie stać nas na własne cele i aspiracje - podkreśla Duda. 15:13 - Potrafimy czerpać siłę i inspirację z każdego zrządzenia losu. Jesteśmy narodem silnym, wytrwałym i nigdy, przenigdy się nie poddajemy - mówi prezydent. 15:12 Prezydent Andrzej Duda powitał marszałków Sejmu i Senatu, posłów, senatorów, przedstawicieli kościołów i wyznań, deputowanych do Parlamentu Europejskiego i premier Beatę Szydło, oficerów, policjantów i innych gości. 15:10 Rozpoczyna się orędzie prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym. 15:05 https://twitter.com/StKarczewski/status/938046724689539072 15:03 https://twitter.com/prezydentpl/status/938047142387703810 15:00 https://twitter.com/prezydentpl/status/938045148205928449 14:30 https://twitter.com/prezydentpl/status/937967968155299840

Jak informował w rozmowie z PAP prezydencki minister Wojciech Kolarski, przemówienie przed połączonymi izbami parlamentu będzie poświęcone obchodom stulecia odzyskania niepodległości. Przed budynkiem Sejmu planowany jest protest.

Przypomnijmy, że z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Narodowego wystąpił w październiku sam prezydent. „Zwracam się do marszałka z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Narodowego w dniu 5 grudnia 2017 roku w celu wysłuchania orędzia prezydenta RP. Tego dnia przypada bowiem 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości, żołnierza i męża stanu, którego osoba i dokonania uznawane są za jedne z najważniejszych symboli odrodzenia niepodległej Polski w roku 1918” – pisał Andrzej Duda.