Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym

15:20 Prezydent wspomniał także o Dmowskim. - Mówił: "Silne państwo polskie potrzebne jest nie tylko nam (...) Nie mniej jest ono potrzebne do utrwalenia pokoju (...)". Jakże ta diagnoza w niczym nie utraciła dziś swojej aktualności - stwierdził Duda. 15:17 - Suwerenna niepodległa Rzeczpospolita. Wolne polskie państwo. Dlatego dzisiaj w 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego oddajemy hołd człowiekowi o wielkiej odwadze i sile charakteru. Polityka, który mówił: "Chcemy Polski niepodległej" - mówi Duda. 15:16 - Nikt już nie pamięta nazwisk parlamentarzystów z okresu międzywojnia. Pozostała pamięć o tych, którzy swoją wiedzą, rzetelną pracą zasłużyła na miano mędrców narodu - podkreśla. - To o nich myślimy teraz z wdzięcznością i podziwem. To w ich przemyśleniach widzimy źródło inspiracji, dumy i nadziei - zaznacza prezydent. 15:15 - Nadeszła pora, aby istotą naszego życia politycznego przestało być walką plemion. Czas na rozmowę pomiędzy depozytariuszami dobra, którym jest nasze wspólne, niepodległe państwo. Polska nie jest niczyją własnością, my jesteśmy tylko jej sługami - mówi Andrzej Duda. 15:14 - Warto w tym miejscu przytoczyć słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które wygłosił w 2010 roku. Powiedział: "Mój przekaz na dziś to polskie państwo" (...). Nawiązując do tych słów, chce dziś bardzo mocno powiedzieć, jubileusz odzyskania niepodległości, odrzućmy wpajany nam od lat wstyd do naszej narodowej tożsamości. Dosyć poczucia zależności, dość wmawiania, że nie stać nas na własne cele i aspiracje - podkreśla Duda. 15:13 - Potrafimy czerpać siłę i inspirację z każdego zrządzenia losu. Jesteśmy narodem silnym, wytrwałym i nigdy, przenigdy się nie poddajemy - mówi prezydent. 15:12 Prezydent Andrzej Duda powitał marszałków Sejmu i Senatu, posłów, senatorów, przedstawicieli kościołów i wyznań, deputowanych do Parlamentu Europejskiego i premier Beatę Szydło, oficerów, policjantów i innych gości. 15:10 Rozpoczyna się orędzie prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym.

Jak informował w rozmowie z PAP prezydencki minister Wojciech Kolarski, przemówienie przed połączonymi izbami parlamentu będzie poświęcone obchodom stulecia odzyskania niepodległości. Przed budynkiem Sejmu planowany jest protest.

Przypomnijmy, że z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Narodowego wystąpił w październiku sam prezydent. „Zwracam się do marszałka z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Narodowego w dniu 5 grudnia 2017 roku w celu wysłuchania orędzia prezydenta RP. Tego dnia przypada bowiem 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości, żołnierza i męża stanu, którego osoba i dokonania uznawane są za jedne z najważniejszych symboli odrodzenia niepodległej Polski w roku 1918” – pisał Andrzej Duda.