Hofman: Szydło przestanie być premierem. Jej pozycja jest taka, że nie jest w stanie dłużej sprawować tej funkcji

– Wydaje mi się że na dzisiaj to najbardziej prawdopodobny, prawie graniczący z pewnością scenariusz, że Mateusz Morawiecki zostanie premierem. Mamy pewnie tydzień aż się rzecz dokona. Trwają obecnie negocjacje polityczne, bo nawet jeżeli w pierwszym kroku będzie tylko zmiana premiera, to potem i tak dojdzie do rekonstrukcji ministrów i w związku z tym to tak wygląda. Jakby zobaczyć, co niesie za sobą nowe otwarcie z premierem Morawieckim, to ono daje dużo ciekawych możliwości – mówił Adam Hofman w rozmowie z Radiem Zet.

W ocenie byłego rzecznika PiS, „bez względu na to co się wydarzy trzeba przyznać że Beata Szydło zrobiła dobrze to, do czego była wybrana i trzeba jej oddać” – W tych warunkach politycznych była dobrym premierem. Beata Szydło przestanie jednak być premierem, bo nawet sam fakt tej długotrwającej rekonstrukcji spowodował, że jej pozycja polityczno-rządowa jest taka że nie jest w stanie dalej sprawować tej funkcji – tłumaczył Hofman. Pytany o to, jaką funkcję obejmie Beata Szydło po ewentualnej rekonstrukcji, Hofman odparł, że „nie wie, ale zakłada, że coś dużego wypadałoby znaleźć” . – Może prezydium Sejmu, marszałek? Coś takiego. Może wejdzie do rządu marszałek Kuchciński? – mówił były polityk PiS.

„Dobra zmiana może tylko na tym wygrać”

Były rzecznik klubu PiS przyznał, że „to, co jest słabością Mateusza Morawieckiego , jest w tej chwili jego siłą” . – W przyszłości znów może być jednak słabością. To polityk który nie jest frakcyjny, nie ma frakcji w PiS, nie budował żadnych politycznych sojuszy i to dziś jest jego mocną stroną bo pokazuje że stawia się na kogoś kto jest pragmatykiem rządzenia, nowym otwarciem w stosunkach z UE, politykiem z dobrą opinią w USA, Izraelu. To ważne – mówił Adam Hofman.