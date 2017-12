Brutalne pobicie amerykańskiego żołnierza w Giżycku. Trzech zatrzymanych

Amerykański wojskowy i towarzyszący mu cywilny pracownik armii Stanów Zjednoczonych zostali zaatakowani przed lokalem, w którym spędzali wolny czas. Reporter RMF FM ustalił, że żołnierz został przetransportowany do szpitala w Niemczech. Mężczyzna miał m.in. złamaną twarzoczaszkę i wymagał interwencji chirurgicznej.

Zaatakowany został również cywilny pracownik armii Stanów Zjednoczonych, którzy towarzyszył żołnierzowi, jednak ma on lżejsze obrażenia. Z najnowszych informacji wynika, że napad miał charakter rabunkowy. Żołnierzowi ukradziono portfel i pieniądze.

– Jednemu z zatrzymanych mężczyzn prokuratura postawiła już zarzut napadu rabunkowego i ciężkiego pobicia, za co grozi kara od 2 do 12 lat więzienia – poinformował prokurator rejonowy w Giżycku Grzegorz Ryński. Mężczczyźni mogą też mieć związek z innym pobiciem, do którego doszło we wrześniu tego roku.