Nowe uprawnienia dla komisji weryfikacyjnej. Grzywna za niestawiennictwo - do 30 tys. złotych

Projekt zmian przewiduje m.in. nieograniczony dostęp do akt sądowych, rejestrów, baz danych. Wzrosną też grzywny za niestawiennictwo – do 30 tys. zł, a osoby, które uporczywie będą unikać komisji, będą mogły zostać przed jej oblicze przymusowo doprowadzone. Opozycja zarzuca rządzącym, że przepisy są pisane po to, by zmusić do zeznań prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.

– W pewnym sensie pogodziliśmy się, że pani prezydent nie chce zeznawać przed komisją i jakbyśmy nawet skorzystali z naszych uprawnień i doprowadzili ją siłą, to i tak nie zmusimy jej do mówienia. Te zmiany są po to, żeby inne osoby nie pomyślały, że skoro prezydent miasta może się tak zachowywać, to my też możemy. My mamy obowiązek działać skutecznie – uzasadnia zmiany Patryk Jaki, przewodniczący komisji weryfikującej reprywatyzację w Warszawie.

– Patryk Jaki uważa, że jak zwiększy kary i da komisji uprawnienia prokuratorskie, to będzie skuteczniejszy. No nie będzie, bo komisja jest niewydolna w samej swojej konstrukcji – sprzeciwia się Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej.