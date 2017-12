Niesiołowski o pocałunku „chodzącego majestatu” dla Szydło. „Premier umie tylko wrzeszczeć i obrażać”

– Żaden przyzwoity Polak dalej nie może tolerować tego rządu. To rząd, który zdemolował politykę zagraniczną. Działa na zasadzie: mierny, bierny, ale wierny – mówił w Sejmie Stefan Niesiołowski.

Polityk stwierdził, że premier Szydło umie tylko „wrzeszczeć i obrażać”. – To jest rząd, który zdemolował teatry, kina, wszystko, puszcze, nawet konie – wymieniał. Niesiołowski w swoim wystąpieniu odniósł się do działań wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. – W walce z aferami popadł w taki zapał, że się opamiętał, jak się za własną rękę złapał – ocenił. Przedstawiciel Unii Europejskich Demokratów mówił też o pocałunku „chodzącego majestatu” Jarosława Kaczyńskiego dla Beaty Szydło. – To jak pocałunek Judasza – dodał.

Wniosek o wotum nieufności odrzucony

Po godzinie 11 Sejm odrzucił wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. „Za” poparciem wniosku głosowało 168 posłów, przeciw było 239, a 17 wstrzymało się od głosu. Zapraszamy do zapoznania się z relacją NA ŻYWO, którą Wprost.pl przeprowadził z obrad Sejmu.

