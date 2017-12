Zagraniczne media o zmianie na stanowisku premiera w Polsce. „Zwrot w kierunku polityki gospodarczej”

„Polscy konserwatyści dokonali oczekiwanej wymiany na stanowisku premiera, powołując na to stanowisko dotychczasowego ministra finansów Mateusza Morawieckiego” – pisze agencja Reutera. Podkreślono, że jest to „przygotowanie do wyborów w nadchodzących latach”. „Morawiecki, który był wicepremierem, zastąpi bardzo popularną Beatę Szydło, co jest pierwszym krokiem spodziewanego szerszego przetasowania w rządzie” – czytamy. Agencja zaznacza, powołując się na swoich informatorów, że 49-letni Morawiecki był spodziewanym kandydatem do zastąpienia Szydło. Dalej przypomniano, że wybory samorządowe odbędą się w Polsce w 2018 roku, parlamentarne w 2019 roku, a prezydenckie w 2020 roku. „Dramatyczne zmiany w polityce gospodarczej Polski nie są oczekiwane, jednak obserwatorzy sceny politycznej twierdzą, że Morawiecki będzie sprawował ścisłą kontrolę nad finansami i gospodarką Polski” – podkreślono.

„Trzy źródła poinformowały w czwartek, że minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zostanie zastąpiony przez Krzysztofa Szczerskiego, czołowego doradcę prezydenta Andrzeja Dudy” – dodano następnie. „Parlament ma głosować nad nowym rządem na wtorkowej sesji, a wszelkie zmiany ministerialne są spodziewane tuż po tym” – pisze Reuters.

Morawiecki ma przygotować PiS do wyborów

„Premier Polski Beata Szydło złożyła rezygnację w czwartek i zostanie zastąpiona przez ministra finansów Mateusza Morawieckiego, zgodnie z oświadczeniem rządzącej partii PiS” – informuje z kolei CNN. Stacja podaje, że Prawo i Sprawiedliwość poinformowało w oświadczeniu, że „zmiana wyzwań w kraju i za granicą przyczyniło się do zmiany, w celu poprawienia składu rządu i jego przywództwa”. Jak podano, „Morawiecki został wybrany, aby przygotować PiS na szereg nadchodzących wyborów na szczeblu lokalnym i krajowym w ciągu najbliższych lat”. CNN informuje także, że Szydło podziękowała za wsparcie, które otrzymywała w ramach pełnienia funkcji premiera i zaznaczyła na Twitterze, że „służba dla Polski była dla niej zaszczytem”.

Próba odwrócenia uwagi od głosowania ws. sądów

„Washington Post” z kolei odnotowuje, że „konserwatywna partia rządząca podjęła ryzykowny krok wymiany popularnej szefowej rządu na byłego międzynarodowego bankiera, który wydaje się lepiej przystosowany do reprezentowania Polski przed krytykami poza granicami kraju”. „Do przetasowań doszło po tygodniach spekulacji, że premier Beata Szydło może zostać zastąpiona, mimo że jej rząd jest popularny wśród wielu Polaków, a gospodarka kwitnie” – czytamy. „Washington Post” podaje, że Szydło zrezygnowała podczas spotkania PiS w Warszawie, a informację tę przekazała rzeczniczka partii Beata Mazurek. „Przywódcy partyjni chcą, by Szydło zajęła inne wysokie stanowisko w rządzie” – podano. Dalej poinformowano, że wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak „zasugerował, że Szydło będzie wicepremierem”. „Krytycy rządowi zinterpretowali zmianę kierownictwa jako próbę odwrócenia uwagi od głosowania zaplanowanego na piątek, a dotyczącego ustaw, które dawałyby partii rządzącej znaczną władzę nad polskim systemem sądowniczym” – pisze „Washington Post”.

„DW” : Głosowanie w parlamencie będzie formalnością

Niemiecka stacja Deutsche Welle informuje, że „narodowo-konserwatywna partia zastąpiła premier Beatę Szydło ministrem finansów Mateuszem Morawieckim po tygodniach spekulacji”. „Polski parlament ma głosować w sprawie nominacji Morawieckiego w przyszłym tygodniu, jednak większość PiS w obu izbach parlamentarnych zapewnia, że głosowanie będzie formalnością. Wiceminister kultury Jarosław Sellin podał, że głosowanie odbędzie się we wtorek” – podaje dw.com. Portal zwrócił także uwagę na to, że PiS w oświadczeniu zwrócił uwagę na wiele sukcesów, które udało się dokonać podczas dwuletniego premierostwa Szydło. „Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak poinformował, że Szydło obejmie teraz stanowisko wicepremiera” – dodano.

Zwrot w kierunku polityki gospodarczej

Z kolei hiszpańskie media zwracają uwagę, że zmiana na stanowisku premiera w Polsce może oznaczać zwrot w kierunku polityki gospodarczej. Rozgłośnia radiowa SER wskazuje, że dymisję Szydło uznać można za niespodziankę. Dziennik „La Vanguardia” z kolei pisze, że wybór Morawieckiego na stanowisko premiera był pokłosiem decyzji „prawdziwie mocnego człowieka w Polsce” Jarosława Kaczyńskiego. Gazeta zaznacza, że Morawiecki będzie zapewne „uzależniony od Kaczyńskiego, ponieważ nie ma dużego poparcia w PiS”. Dodano przy tym, że z drugiej strony od Morawieckiego oczekuje się, że „poradzi sobie z prezydentem Andrzejem Dudą, który coraz bardziej poczyna sobie w sposób niezależny”. Inna hiszpańska gazeta „Diario Vasco” pisze natomiast, że Morawiecki uchodzi za „jednego z nielicznych członków polskiego rządu, który rzeczywiście zna się na gospodarce”.