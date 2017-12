NA ŻYWO: Prezydent przyjął dymisję Beaty Szydło. Mateusz Morawiecki desygnowany na premiera

16:22 - To był wielki honor pracować z panią premier i koleżankami i kolegami z rządu. Chciałbym podziękować pani premier Beacie Szydło za to wszystko, co zrobiła dla biało-czerwonej drużyny. Dziękuję również panu prezydentowi za tę desygnację, będę starał się, żeby przysłużyć się dobrze Polsce, przydać się Polakom - dodał premier.

https://twitter.com/pisorgpl/status/939154574992134145 16:20 - To dla mnie wielki zaszczyt. W przypadku, gdy większość parlamentarna powoła mnie na stanowisko prezesa rady ministrów, ten zaszczyt będę starał się przekuwać w rzeczywistość. Ten program, który realizowaliśmy, będzie dla mnie drogą i drogowskazem, by jak najlepiej służyć polskiemu społeczeństwu i rodzinom, służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski i polskiej gospodarki, pozycji Polski na arenie międzynarodowej - powiedział Mateusz Morawiecki 16:15 - Panie premierze, liczę na dobrą współpracę. Chciałbym, aby się ona dobrze układała, co najmniej tak dobrze, jak z premier Szydło. Jest to bardzo trudna misja, ale wierzę, że pan podoła. Jest jeszcze cały szereg trudnych elementów do zrealizowania. Wierzę, że będzie pan dobrze dbał o finanse państwa. Jest pan moim premierem i będę nie tylko za pana trzymał kciuki, ale też jestem w każdej chwili otwarty na współpracę. Mam nadzieję, że w konstytucyjnym sensie będzie to niezwykle udana współpraca. Współpraca z ministrami z czynnym udziałem premiera jest najbardziej owocna i przynosi najwięcej korzyści - powiedział prezydent zwracając się do Mateusza Morawieckiego.

https://twitter.com/pisorgpl/status/939152768778072064 16:14 - Choć to smutny moment, w którym ktoś odchodzi ze stanowiska, to może pani spojrzeć z sukcesem na minione dwa lata. Na pewno się pani zapisze w annałach historii z pozytywnym wizerunkiem - podkreślił prezydent. 16:12 - Żaden z wcześniejszych premierów nie może szczycić się tak przeprowadzonymi reformami społecznymi m.in. wprowadzenie programu "500 plus", podwyższenie płacy minimalnej czy obniżenie wieku emerytalnego - dodał Andrzej Duda. 16:11 - Specyficzny moment w polityce, w której wszycy pracujemy dla dobra Polski. Pani premier, dziękuje za wszystkie momenty dobrej współpracy, za wiele serdeczności i wiele wysiłku dla Polski, bo tylko ktoś, kto oglądał pani pracę z bliska wie, jak trudna ona była i jak wiele wymagała wysiłku, jak wielkim stresom była pani poddana - powiedział prezydent. 16:08 Mateusz Morawiecki został desygnowany na premiera polskiego rządu

https://twitter.com/pisorgpl/status/939150942116761600 16:05 Andrzej Duda wręczył Beacie Szydło akt przyjęcia dymisji jej gabinetu

https://twitter.com/PremierRP/status/939150773891555328 16:04 W uroczystości biorą udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, a także ministrowie i wiceministrowie gabinetu Beaty Szydło oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. 15:32 W Kancelarii Prezydenta trwają przygotowania do uroczystości

https://twitter.com/marcin_kedryna/status/939135319261286400 14:42 O godzinie 16 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość przyjęcia dymisji Rady Ministrów i powierzenia dalszego sprawowania obowiązków do czasu powołania nowego gabinetu. Andrzej Duda desygnuje też na Prezesa Rady Ministrów obecnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

https://twitter.com/prezydentpl/status/939116782144708608

W czwartek wieczorem Prawo i Sprawiedliwość zakomunikowało formalne rozstrzygnięcie sprawy rekonstrukcji rządu. Na razie partia Jarosława Kaczyńskiego planuje dokonać zmiany jedynie na stanowisku premiera. Rzeczniczka PiS poinformowała o rezygnacji Beaty Szydło i wyznaczeniu Mateusza Morawieckiego na jej miejsce. „Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, podziękowania, za wszystkie tak dla mnie miłe Państwa wpisy. Te dwa lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem. Dziękuję” – skomentowała na Twitterze sama zainteresowana.

Tuż po ogłoszeniu tej decyzji pojawiły się informacje, że wcale nie oznacza to pożegnania Szydło z rządem. Nieformalne doniesienia potwierdzili m.in. wiceszef MSZ Jan Dziedziczak i posłanka Krystyna Pawłowicz, która we wpisie na Facebooku poinformowała, że Beata Szydło obejmie stanowisko wicepremiera bez teki ds. społecznych.