Popularny lek na przeziębienie wycofany ze sprzedaży

W przypadku Erythromycinum Intravenosum, jego substancją czynną jest erytromycyna, którą stosuje się w przypadku infekcji bakteryjnych. Narodowy Instytut Leków stwierdził, że wyprodukowana seria antybiotyku w postaci proszku do sporządzania roztworu jest zanieczyszczona. Numer wycofanej serii to: 1010216. Data ważności: 02.2019. Lek wyprodukowały Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

Fayton (Acidum zoledronicum) to preparat w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. GIF zdecydował się wycofać lek ze względu na brak spełnienia odpowiednich wymogów jakościowych. Numer serii: PP0727. Data ważności: 04.2019. Lek wyprodukowany został przez Glenmark Pharmaceuticals.

Z obiegu zostanie wycofany również seria Febrisanu, stosowanego przeciwko objawom przeziębienia i grypy. Według Narodowego Instytutu Leków zbadane próbki środka nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji w zakresie zawartości paracetamolu. Numer wycofanej serii: 375538. Data ważności: 01.2019. Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.