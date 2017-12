Robert Biedroń nie współczuje Beacie Szydło. „To nie jest kino familijne, żeby poruszył mnie jej los”

– Wszyscy wiemy, że liczy się naczelnik. Nie jest tajemnicą poliszynela, że Jarosław Kaczyński podejmuje wszystkie decyzje. Cała władza jest w rękach Kaczyńskiego. Dzisiaj już nie mamy trójpodziału władzy. Przyszły premier także będzie jedną z marionetek w rządzie dusz – stwierdził w TVN24 Robert Biedroń.

Były poseł Twojego Ruchu przyznał, że to nie jest kino familijne, żeby poruszał go los Beaty Szydło. – Gdyby naprawdę była niezależną liderką tego rządu, to może po ludzku kibicowalibyśmy jej. Ona jest elementem układanki Kaczyńskiego – ocenił.

Biedroń odniósł się również do reformy sądownictwa. Jego zdaniem weta Andrzeja Dudy nic nie dały. – Prezydent stał się notariuszem tego rządu – dodał. – Bardzo kibicowałem Andrzejowi Dudzie, także ze względów osobistych. Miałem nadzieję, że pójdzie śladem Lecha Kaczyńskiego, który próbował szukać wspólnych wartości z całym społeczeństwem – zdradził polityk.

Mateusz Morawiecki zastąpi Beatę Szydło

W czwartek 7 grudnia wieczorem Prawo i Sprawiedliwość zakomunikowało formalne rozstrzygnięcie sprawy rekonstrukcji rządu. Rzeczniczka PiS poinformowała o rezygnacji Beaty Szydło i wyznaczeniu Mateusza Morawieckiego na jej miejsce. „Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, podziękowania, za wszystkie tak dla mnie miłe Państwa wpisy. Te dwa lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem. Dziękuję” – skomentowała na Twitterze sama zainteresowana.

Już w piątek 8 grudnia prezydent Duda przyjął rezygnację Szydło i powołał na stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego.

