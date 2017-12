Duże zmiany w nowym rozkładzie jazdy PKP. Sprawdź, zanim zaplanujesz podróż

Od 10 grudnia podróżni pojadą o kilka lub kilkanaście minut szybciej koleją w relacjach dalekobieżnych: z Krakowa do Przemyśla, Zakopanego i Warszawy, ze stolicy w kierunku Katowic i Wrocławia. Największe zmiany dotyczą najszybszych pociągów na trasie Kraków – Przemyśl, które pojadą o ok. 13 min szybciej niż dotychczas.

PKP Intercity uruchomi też nowe połączenia. Na sieć kolejową wyjedzie każdego dnia średnio o 17 pociągów więcej niż w tym roku. Nowe połączenia IC połączą Pomorze i Podkarpacie, wrócą także pociągi do Hrubieszowa i Sandomierza. W relacji Gdynia – Przemyśl pojedzie TLK Małopolska, z Jeleniej Góry do Szczecina IC Barnim, a z Trójmiasta do Rzeszowa pociąg TLK Biebrza. Dodatkowe kursy weekendowe zostaną uruchomione w relacjach: Wrocław – Katowice (TLK Lompa) i Poznań – Gdynia (TLK Molo). Od grudnia na trasę Gliwice – Warszawa wyjedzie pociąg ekspresowy EIC Górnik.

W związku z kontynuacją modernizacji, pociągi jadące z Warszawy do Lublina kursują przez Łuków i Parczew. Dodatkowo dla składów, które jadą z kierunku Krakowa i Wrocławia do Lublina, od Radomia zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Dla składów PKP Intercity kursujących na trasie Warszawa – Poznań obowiązuje trasa objazdowa przez Inowrocław i Gniezno.

Nowe połączenia międzynarodowe pojawią się w relacjach: Katowice – Wiedeń i Warszawa – Brześć. Koleje Ukraińskie w porozumieniu z PKP Intercity uruchomią dodatkowe składy pasażerskie między Przemyślem a Odessą i w relacji Chełm – Kowel.