Prezes PiS na miesięcznicy smoleńskiej: Suwerenna, wolna, demokratyczna i przyzwoita Polska to nasz cel

Jak każdego miesiąca, obchody 92. miesięcznicy rozpoczęła msza w Archikatedrze świętego Jana. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także członkowie rządu, posłowie i eurodeputowani PiS. – Dziś wspominamy różne wydarzenia, które miały miejsce w różnych grudniach i to, które gromadzi nas od wielu lat każdego 10. miesiąca. Trzeba powiedzieć, że w jakiś sposób, ci, którzy wyruszyli wówczas na ową pielgrzymkę do Katynia, stali się nosicielami bożego wezwania do prostowania dróg, do porzucenia zła – mówił duchowny podczas kazania. Po zakończeniu mszy świętej wyruszył Marsz Pamięci w kierunku Pałacu Prezydenckiego.

„Z jednego możemy być dumni”

W tym samym czasie na Placu Zamkowym odbyła się kontrmiesięcznica Obywateli RP. Jesteśmy na zgromadzeniu, korzystamy z naszej wolności. Zrobiliśmy to po to, by bronić rodaków, których godność jest okrutnie deptana przez władzę. Postanowiliśmy bronić tych ludzi, by decyzje o ekshumacjach były poddane sądowej kontroli. Nie udało się. Z jednego możemy być dumni: widok obywateli, którzy przychodzili tu świadomie przez wiele miesięcy, jest imponujący. Niewielki liczebnie zalążek społeczeństwa obywatelskiego, ale imponujący jakościowo – mówił Paweł Kasprzak. Kiedy marsz przechodził obok kontrmanifestacji Obywatele RP wyemitowali słowa Lecha Kaczyńskiego potępiające nacjonalizm.

„W naszym życiu pojawiło się bardzo wiele zła”

– Można powiedzieć, że nasza misja zostanie spełniona. Kiedy patrzymy na obecny kształt naszego życia publicznego, społecznego, to musimy pamiętać, że marsze się skończą, ale misja będzie trwała. W naszym życiu pojawiło się bardzo wiele zła, coraz bardziej bezczelnego, coraz bardziej agresywnego, coraz bardziej mającego poczucie bezkarności. I temu też trzeba się przeciwstawić i to jest nasze zadanie – dodał Kaczyński. Według szefa partii rządzącej zadaniem władzy jest przywrócenie w Polsce przyzwoitości, normalności, przyzwoitej normalności naszego życia. – Te pomniki, ta prawda, to też będzie wyraz tego, że w naszym życiu społecznym wraca prawda i przyzwoitość – tłumaczył Kaczyński.

W opinii prezesa PiS przeciwnicy i wrogowie nie spoczną. – Chcą zniszczyć nasze życie, chcą doprowadzić nasz kraj do ciężkiego kryzysu, doprowadzić do tego, by wróciło to, co Polskę niszczyło, Polskę okradało, co prowadziło do degradacji naszego państwa i naszego narodu. To ich cel, nie dopuścimy do tego, żeby ten cel został zrealizowany. Suwerenna, wolna, demokratyczna i przyzwoita, uczciwa Polska to nasz cel. I ten cel zostanie zrealizowany, nie kiedyś, ale w tym pokoleniu. Przez nas. Zwyciężymy – podsumował prezes PiS.

Jak co miesiąc miesięcznicy towarzyszy wiele kontrowersji. Krakowskie Przedmieście zostało ogrodzone barierkami. Zdziwieni całą sytuacją byli turyści spacerujący Traktem Królewskim. Oburzenia nie ukrywało również wielu warszawiaków, którzy udali się na spacer, aby zobaczyć choinkę oraz stołeczną iluminację, która została wczoraj uruchomiona.