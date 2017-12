W Wieluniu ruszy zespół badający straty podczas II WŚ. „Mamy nadzieję, że pomoże w wycenie szkód”

Instytucja planuje rozpocząć działanie 15 grudnia 2017 roku. Zespół będzie oszacowywał straty, które poniósł Wieluń w latach 1939-1945, ale przewidywane jest także badanie szkód poniesionych przez inne polskie miasta podczas II wojny światowej.

– Chcemy przedstawić całokształt, zwrócić uwagę na to, jak możemy dojść do odpowiedniego wyliczenia szkód nie tylko Wielunia, ale i miast, w całej Polsce podczas wojny – powiedział mecenas Stefan Hambura, jeden z inicjatorów powołania zespołu. – Mamy nadzieję, że ten oddolny ruch pomoże w tym, żeby odpowiednio to zostało nie tylko wycenione, ale również zauważone – dodał.

Wieluń był jednym z pierwszych miast w Polsce, które ucierpiały w wyniku agresji III Rzeszy. Na miejscowość przeprowadzono atak lotniczy z wykorzystaniem bombowców nurkujących typu Ju 87B. Zabudowa Wielunia została zniszczona w 75 proc. Rozbieżne są szacunki co do strat w ludności. Przypuszcza się, że w wyniku ataku mogło zginąć od 1000 do ponad 2100 osób.

Całkowitemu zniszczeniu uległ kompleks budynków szpitala Wszystkich Świętych oraz synagoga. Znacznie uszkodzono kościół św. Michała, datowany na XIV wiek. Z zabudowy rynku ocalało tylko dawne kolegium pijarów. Wieluń jest miejscowością, która odniosła największe straty w pierwszych dniach II wojny światowej. Zdaniem polskich historyków, zbombardowanie miasta było pierwszą niemiecką zbrodnią wojenną.