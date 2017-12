Znamy skład Rady Ministrów. Kto znalazł się w rządzie Morawieckiego?

18:09 Pamiątkowym zdjęciem z prezydentem zakończyła się uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Na tym kończymy naszą relację. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na Wprost.pl po więcej informacji na temat rekonstrukcji rządu. 18:03 Morawiecki: Nasz rząd będzie rządem nadziei i optymizmu. Żeby uśmiech na twarzy dzieci rozprzestrzeniał się jak najszerzej w naszym społeczeństwie.

https://twitter.com/PremierRP/status/940265403007275013 18:02 Morawiecki: Będziemy dbać o zachowanie tożsamości kulturowej Polski. 18:00 Morawiecki: Dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę stanąć na czele rządu. Traktuję to jako element odpowiedzialności i podejmowania decyzji w takim kształcie, by obywatelom żyło się lepiej. To będzie rząd kontynuacji. Naszym punktem odniesienia będzie rodzina, godna praca. 17:59 Czas na wystąpienie nowego premiera. 17:59 Prezydent Duda: Zostało jeszcze dużo obietnic do zrealizowania. 17:58 Prezydent Duda: Proszę o dobrą współpracę z Prezydentem RP. Ze swojej strony będę starał się realizować obietnicę do współdziałania. 17:57 Prezydent Duda: Pokazaliście, że można zrobić wiele rzeczy, o których mówiło się, że są niewykonalne. 17:56 Prezydent Duda: Były mankamenty, które jako prezydent, oczekuję, że znikną. 17:55 Prezydent Duda: To koleżeńska decyzja, że premier własnymi oczami chce dokonać rzetelnej oceny obecnych ministrów 17:55 Prezydent Duda: Niektórzy powiedzą, że nie ma zmian. Ale jest zmiana. Jest nowy prezes Rady Ministrów. 17:53 Prezydent Duda: To bardzo ważny moment w historii. Chcę z całego serca pogratulować panu premierowi wraz z nową Radą Ministrów. 17:52 Teraz głos zabierze prezydent Andrzej Duda.

https://twitter.com/prezydentpl/status/940262377425121280 17:51 Henryk Kowalczyk powołany na urząd ministra, członka Rady Ministrów. 17:50 Mariusz Kamiński ministrem-członkiem Rady Ministrów. 17:49 Ministrem-członkiem Rady Ministrów będzie również Elżbieta Witek. 17:48 Beata Kempa ministrem-członkiem Rady Ministrów. 17:46 Krzysztof Tchórzewski ministrem energii. 17:45 Witold Bańka nadal będzie pełnił funkcję ministra sportu. 17:44 Anna Streżyńska ministrem cyfryzacji. 17:44 Marek Gróbarczyk ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. 17:42 Konstanty Radziwiłł ministrem zdrowia. 17:41 Andrzej Adamczyk ministrem infrastruktury i budownictwa. 17:40 Krzysztof Jurgiel nadal będzie ministrem rolnictwa. 17:39 Swoje stanowisko zachowała także Elżbieta Rafalska. Pozostaje Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 17:37 Ministrem środowiska pozostaje Jan Szyszko. 17:36 Anna Zalewska ministrem edukacji narodowej. 17:35 Zbigniew Ziobro nadal ministrem sprawiedliwości. 17:33 Witold Waszczykowski nadal będzie ministrem spraw zagranicznych. 17:32 Szefem MON nadal będzie Antoni Macierewicz. 17:31 Mariusz Błaszczak pozostaje szefem MSWiA. 17:30 Jarosław Gowin wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. 17:29 Wicepremierem i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. 17:28 Beata Szydło powołana na funkcję wicepremiera. 17:27 Mateusz Morawiecki będzie pełnił także rolę ministra finansów i rozwoju. 17:25 Prezydent Andrzej Duda podpisuje się pod postanowieniami. 17:24 Mateusz Morawiecki odczytał słowa przysięgi i złożył odpowiedni podpis. 17:21 Trwa powitanie wszystkich obecnych. Za chwilę Mateusz Morawiecki złoży przysięgę. 17:14 Na sali są już ministrowie z rządu Beaty Szydło. Zaczyna się uroczystość. 17:12 https://twitter.com/A_Gajcy/status/940252398655766528 17:09 Uroczystość w Pałacu Prezydenckim opóźnia się, ale na Twitterze nie brakuje komentarzy na temat rekonstrukcji.

https://twitter.com/MariuszGierszew/status/940242589470601217 17:01 Jarosław Kaczyński dojechał do Pałacu Prezydenckiego. Za chwilę powinna rozpocząć się uroczystość. 16:54 Przypomnijmy, że na jutro w Sejmie zaplanowane jest expose Mateusza Morawieckiego. 16:50 Za kilka minut powinna rozpocząć się uroczystość powołania rządu Mateusza Morawieckiego. Jak podaje TVN24, w drodze do Pałacu Prezydenckiego jest już prezes PiS Jarosław Kaczyński. 16:45 https://twitter.com/marcin_kedryna/status/940244272212783104 15:35 https://twitter.com/prezydentpl/status/940152701391921154

Wbrew wcześniejszej sugestii wicepremiera Jarosława Gowina, że zaprzysiężenie rządu ma się odbyć o godzinie 14:30, Kancelaria Prezydenta poinformowała, że nowy rząd zostanie powołany o godz. 17.

Mateusz Morawiecki zastąpi Beatę Szydło

W czwartek 7 grudnia wieczorem Prawo i Sprawiedliwość zakomunikowało formalne rozstrzygnięcie sprawy rekonstrukcji rządu. Rzeczniczka PiS poinformowała o rezygnacji Beaty Szydło i wyznaczeniu Mateusza Morawieckiego na jej miejsce. „Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, podziękowania, za wszystkie tak dla mnie miłe Państwa wpisy. Te dwa lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem. Dziękuję” – skomentowała na Twitterze sama zainteresowana. Już w piątek 8 grudnia prezydent Duda przyjął rezygnację Szydło i powołał na stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego.

Kto do zmiany?

Odkąd politycy PiS zaczęli mówić o planowanej rekonstrukcji rządu, wśród ministrów, którzy mieliby się pożegnać ze stanowiskiem był wymieniany szef MSZ Witold Waszczykowski. Minister powiedział dziennikarzom, że wcześniej niż planowano wróci z Brukseli. – Wracam w tej chwili do Polski. Mam brać udział w ceremonii o godz. 17. Dziś Mateusz Morawiecki do mnie dzwonił, prosił, żebym wrócił – dodał.

Z kolei TVP Info twierdzi, że obecnego szefa MON może zastąpić minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Według dziennikarzy Telewizji Publicznej ze stanowiskiem pożegna się również Jan Szyszko, a połączonym resortem środowiska i energetyki ma pokierować Jadwiga Emilewicz. O tym, że to właśnie ta polityk ma otrzymać tekę ministra donosili również dziennikarze "Wprost". Potwierdziły się również nasze informacje, że na czele resortu rozwoju lub finansów może stanąć dotychczasowy wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Z kolei Beata Szydło ma zostać wicepremierem bez teki ds. społecznych.