Donald Tusk ma zeznawać jako świadek w procesie Arabskiego. Znamy datę

Tomasz Arabski sądzony jest za niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi proces z prywatnego oskarżenia niektórych rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. W październiku prokuratura przyłączyła się do wniosku pełnomocników oskarżycieli prywatnych o przesłuchanie Donalda Tuska w procesie przeciwko Tomaszowi Arabskiemu i kilku innym urzędnikom, którzy oskarżeni są o niedopełnienie obowiązków związanych z organizacją wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku w 2010 roku. We wrześniu podano, że Donald Tusk będzie przesłuchany jako świadek, co nastąpi na koniec postępowania.

Prywatny akt oskarżenia został złożony w sądzie w 2014 roku, kiedy to cywilna prokuratura prawomocnie umorzyła śledztwo ws. organizacji lotu prezydenta i premiera do Smoleńska. Prywatnymi oskarżycielami są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej, m.in. Anny Walentynowicz, Sławomira Skrzypczaka i Zbigniewa Wassermanna.