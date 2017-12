Owsiak składa skargę na działania Telewizji Polskiej. „W związku z ukaraniem Spółki TVN SA”

Na wstępie wpisu Jerzy Owsiak przypomina, że Fundacja WOŚP rozpoczęła swoją działalność 26 lat temu, a sztab główny pierwszego Finału WOŚP mieścił się przy ul. Jana Pawła Woronicza, gdzie była i jest siedziba Telewizji Polskiej. „Telewizja Polska wraz ze mną, Jerzym Owsiakiem, oraz Walterem Chełstowskim wspólnie rozpoczęła emisję Finałów WOŚP i robiła to nieprzerwanie przez 24 lata. To sprawiło, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za blisko 825 milionów złotych kupiła prawie 45 tys. urządzeń medycznych, które pracują w niemal wszystkich polskich szpitalach” – pisze Owsiak.

„Bezprecedensowe wymazanie serduszka z kurtki jednego z rozmówców w trakcie rozmowy emitowanej w programach informacyjnych TVP było dla milionów Polaków wspierających Orkiestrę na całym świecie czynem absolutnie niezrozumiałym i dyskredytującym ćwierć wieku niezwykłych działań społecznych” – zaznacza dalej. Jak zauważa, w ciągu tego roku „Wiadomości” ani razu nie poinformowały Polaków o efektach zbiórki. „Brak informacji o działalności Fundacji WOŚP, a także wymazywanie naszego symbolu to, moim zdaniem, zaplanowany i z wielką rzetelnością realizowany cel zadanie dyskredytowania pracy Fundacji” – czytamy.

Owsiak pisze także o tym, że wielokrotnie wysyłał publiczne zapytania do Pana Jacka Kurskiego, a także do KRRiT, „dlaczego w sposób uporczywy i konsekwentny pomijana jest w informacyjnej misji TVP działalność Fundacji WOŚP”. „W moim odczuciu tłumaczenie, że w Polsce istnieje kilkadziesiąt tysięcy organizacji, fundacji i wszystkie mają te same prawa jest tłumaczeniem wymijającym i w żaden sposób nie wyjaśniającym postawy, jaką przyjmuje Telewizja Narodowa wobec WOŚP” – zaznacza.

Dalej Owsiak tłumaczy, że wnosi skargę na działania Telewizji Polskiej S.A., które „polegają na nieinformowaniu polskiego społeczeństwa o działalności Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i wnosi o podjęcie stosownych działań, „na podstawie których Krajowa Radiofonii i Telewizji nakaże Telewizji Polskiej S.A. informowanie w swoich programach o działalności Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w tym o 26 Finale WOŚP, który odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 roku”.