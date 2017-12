Najnowszy sondaż. 46 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku

Zwolennik PiS nie godzi się na wymianę Beaty Szydło. Zagroził...

Starszy mężczyzna zapowiedział, że jeśli dojdzie do zmiany na stanowisku premiera rządu, to on popełni samobójstwo przez samospalenie. Policja przyznaje, że poszukiwania tej osoby nadal trwają.