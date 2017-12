Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego

Głosowało 435 posłów, większość ustawowa wynosiła 231 posłów. Za udzieleniem wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego głosowało 243 posłów, przeciw było 192. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kancelaria Sejmu podała w trakcie debaty, że blok głosowań, m.in. w sprawie wotum zaufania dla rządu Morawieckiego, ma rozpocząć się po godzinie 23:00. Posłowie głosować będą dziś także nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Sejm rozstrzygnie również punkt sporny w kwestii II czytania projektu dotyczącego kodeksu wyborczego, które odbyć ma się w środę 13 grudnia.

Expose wygłoszone dziś przez Mateusza Morawieckiego trwało około godzinę. Później marszałek Sejmu Marek Kuchciński zarządził godzinną przerwę, po czym posłowie wrócili na salę. Zapowiadano wstępnie, że do północy potrwa głosowanie nad przyznaniem nowemu rządowi wotum zaufania.

Expose Mateusza Morawieckiego

„Szanowni państwo, Wysoka Izbo, za dwa tygodnie Wigilia. Niech ten wigilijny stół nie będzie jak barykada. Niech będzie miejscem, które łączy, a nie dzieli. Polska jest naszym wspólnym dobrem. Bez współdziałania nie żylibyśmy dzisiaj w wolnej Polsce. Można i wolno się spierać. Spór – tak. Wojna – nie. Ci, którzy ponad 100 lat temu budowali taki kraj, nie takie problemy musieli przezwyciężać. Czy stać nas dzisiaj na takie porozumienie? Ufam, że tak” – mówił we wtorek 12 grudnia Mateusz Morawiecki.

Nowy premier, który ma zastąpić odchodzącą ze stanowiska Beatę Szydło, kwestii pojednania w imię Solidarności poświęcił dużo miejsca w swoim expose. „Szanowni państwo. Nasz program to wola budowy Rzeczpospolitej dumnej siłą swojej gospodarki, budzącej podziw u innych, radosnej bo sprawiedliwie dzielącej. Sprostamy wyzwaniu, jeśli staniemy się wspólnotą. Musimy na nowo odnaleźć to co nas łączy i obniżyć temperaturę sporów politycznych. Czas odrzucić te zabójcze podziały. Jesteśmy biało-czerwoni. Wszyscy Polacy jesteśmy biało-czerwoną drużyną” – mówił obrazowo.

„40 pokoleń Polaków na nas patrzy. Sklejmy i odbudujmy Polskę. Jest ona dla nas wielkim zadaniem i wielkim zobowiązaniem. Każdy z nas ma jakieś marzenie, cel, coś co go pcha do przodu. Chyba wszyscy marzymy o Polsce bezpiecznej, silnej i uczciwej. Chciałbym z wami to marzenie zrealizować” – podkreślał. Po zarysowaniu swojej wizji rozwoju państwa, nowy premier liczy teraz na uzyskanie wotum zaufania od Sejmu. Biorąc pod uwagę przewagę liczebną Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie, nie powinien mieć problemów z osiągnięciem tego celu. W trakcie sejmowej debaty może jednak dojść do wielu burzliwych wymian słów. Wszystko przez toczące się w Senacie prace nad zmianami w sądownictwie i trwające przed budynkami parlamentu protesty.

Demonstracje

We wtorek senatorowie debatują także nad nowelą ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W tym czasie pod budynkiem Senatu demonstrują przeciwnicy prezydenckich projektów ustaw o sądownictwie. Przed godziną 20:00 policja zaapelowała do opuszczenia zgromadzenia. Demonstranci są także przed Sejmem, gdzie trwa debata nad expose Mateusza Morawieckiego.